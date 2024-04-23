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Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир" - РИА Новости, 23.04.2024
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18:27 23.04.2024 (обновлено: 19:11 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html
Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"
Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир" - РИА Новости, 23.04.2024
Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"
Руководство Молдавии пугает жителей Гагаузии расправой за использование банковских карт платежной системы "Мир", заявила глава автономии Евгений Гуцул... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:27
2024-04-23T19:11
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
петр фрадков
майя санду
промсвязьбанк
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Руководство Молдавии пугает жителей Гагаузии расправой за использование банковских карт платежной системы "Мир", заявила глава автономии Евгений Гуцул Telegram-канале.Так она прокомментировала слова исполняющего обязанности генпрокурора республики Иона Мунтяну, который предупредил, что власти будут следить за пользователями карт "Мир" и при необходимости блокировать источник их доходов. "Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой. Мы и наши успехи Кишиневу как кость в горле", — написала Гуцул.По ее словам, президент Молдавии Майя Санду и ее команда из-за своих политических задач и амбиций готовы жертвовать благосостоянием граждан.В апреле глава Гагаузии встретилась с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.Согласно договоренностям, карты платежной системы "Мир" станут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования. Планируется, что их начнут выдавать с 1 мая.Помимо этого, новые клиенты ПСБ из автономии смогут воспользоваться специальной льготной программой, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240412/gutsul-1939699623.html
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941676228.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, промсвязьбанк, таможенный союз
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Петр Фрадков, Майя Санду, Промсвязьбанк, Таможенный союз
Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"

Гуцул: Кишинев угрожает расправой жителям Гагаузии за использование карт "Мир"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель с банковской картой "Мир"
Посетитель с банковской картой Мир - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель с банковской картой "Мир". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Руководство Молдавии пугает жителей Гагаузии расправой за использование банковских карт платежной системы "Мир", заявила глава автономии Евгений Гуцул Telegram-канале.
Так она прокомментировала слова исполняющего обязанности генпрокурора республики Иона Мунтяну, который предупредил, что власти будут следить за пользователями карт "Мир" и при необходимости блокировать источник их доходов.
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"Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой. Мы и наши успехи Кишиневу как кость в горле", — написала Гуцул.
По ее словам, президент Молдавии Майя Санду и ее команда из-за своих политических задач и амбиций готовы жертвовать благосостоянием граждан.
В апреле глава Гагаузии встретилась с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
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Согласно договоренностям, карты платежной системы "Мир" станут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования. Планируется, что их начнут выдавать с 1 мая.
Помимо этого, новые клиенты ПСБ из автономии смогут воспользоваться специальной льготной программой, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Изображение сгенерировано ИИ
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ГагаузияВ миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулПетр ФрадковМайя СандуПромсвязьбанкТаможенный союз
 
 
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