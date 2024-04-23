Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"
Гуцул: Кишинев угрожает расправой жителям Гагаузии за использование карт "Мир"
Посетитель с банковской картой "Мир". Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Руководство Молдавии пугает жителей Гагаузии расправой за использование банковских карт платежной системы "Мир", заявила глава автономии Евгений Гуцул Telegram-канале.
Так она прокомментировала слова исполняющего обязанности генпрокурора республики Иона Мунтяну, который предупредил, что власти будут следить за пользователями карт "Мир" и при необходимости блокировать источник их доходов.
"Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой. Мы и наши успехи Кишиневу как кость в горле", — написала Гуцул.
По ее словам, президент Молдавии Майя Санду и ее команда из-за своих политических задач и амбиций готовы жертвовать благосостоянием граждан.
В апреле глава Гагаузии встретилась с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
Согласно договоренностям, карты платежной системы "Мир" станут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования. Планируется, что их начнут выдавать с 1 мая.
Помимо этого, новые клиенты ПСБ из автономии смогут воспользоваться специальной льготной программой, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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