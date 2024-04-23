https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html

Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"

Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир" - РИА Новости, 23.04.2024

Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"

Руководство Молдавии пугает жителей Гагаузии расправой за использование банковских карт платежной системы "Мир", заявила глава автономии Евгений Гуцул... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:27

2024-04-23T18:27

2024-04-23T19:11

гагаузия

в мире

кишинев

молдавия

евгения гуцул

петр фрадков

майя санду

промсвязьбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941855682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95305780133156424e24be4db5b543ec.jpg

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Руководство Молдавии пугает жителей Гагаузии расправой за использование банковских карт платежной системы "Мир", заявила глава автономии Евгений Гуцул Telegram-канале.Так она прокомментировала слова исполняющего обязанности генпрокурора республики Иона Мунтяну, который предупредил, что власти будут следить за пользователями карт "Мир" и при необходимости блокировать источник их доходов. "Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой. Мы и наши успехи Кишиневу как кость в горле", — написала Гуцул.По ее словам, президент Молдавии Майя Санду и ее команда из-за своих политических задач и амбиций готовы жертвовать благосостоянием граждан.В апреле глава Гагаузии встретилась с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.Согласно договоренностям, карты платежной системы "Мир" станут доступны для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования. Планируется, что их начнут выдавать с 1 мая.Помимо этого, новые клиенты ПСБ из автономии смогут воспользоваться специальной льготной программой, которая предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240412/gutsul-1939699623.html

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941676228.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

гагаузия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, промсвязьбанк, таможенный союз