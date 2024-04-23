https://ria.ru/20240423/guardian-1941657229.html

Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи, пишут СМИ

Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024

Сунак пообещал Украине крупнейший пакет помощи, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), а... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T01:36

2024-04-23T01:36

2024-04-23T01:41

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов США), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия, сообщает издание Guardian. "Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине... Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование", - пишет издание. Отмечается, что в результате общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов. По словам официальных лиц, финансирование будет получено из резервов казначейства и используется для доставки боеприпасов, средств ПВО, произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240329/challenger-1936516719.html

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