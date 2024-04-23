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Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля - РИА Новости, 23.04.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
14:55 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/gto-1941778590.html
Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля
Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля - РИА Новости, 23.04.2024
Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе стартовал фестиваль ГТО, и сам он готовится к сдаче нормативов. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:55
2024-04-23T14:55
рязанская область
павел малков
гто
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РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе стартовал фестиваль ГТО, и сам он готовится к сдаче нормативов. "Стартует фестиваль ГТО. С 23 апреля по 18 мая по всей области пройдут физкультурно-оздоровительные мероприятия и приём нормативов ГТО. Массовые зарядки и пробежки, открытые тренировки с профессиональными спортсменами, конкурсы и розыгрыши — всего более 100 спортивных мероприятий", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что организовано 29 центров тестирования во всех муниципалитетах и мобильные пункты. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет с медицинским допуском. Завершится фестиваль 17-18 мая праздником спорта в рязанском Лесопарке, где в течение двух дней будут проходить тренировки и встречи с известными спортсменами, сдача нормативов, мастер-классы, гастрономический фестиваль, спортивные эстафеты для детей и концертная программа. Кульминацией фестиваля станет "Гонка ГТО", в которой можно участвовать командой из друзей, коллег или всей семьёй, уточнил губернатор. "Сам очень люблю спорт и готовлюсь к сдаче нормативов. Занимайтесь физкультурой, тренируйте силу, выносливость и волю. И обязательно приходите в Лесопарк на главное спортивное событие этой весны", - подчеркнул глава региона.
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павел малков, гто
Рязанская область, Павел Малков, ГТО

Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе стартовал фестиваль ГТО, и сам он готовится к сдаче нормативов.
"Стартует фестиваль ГТО. С 23 апреля по 18 мая по всей области пройдут физкультурно-оздоровительные мероприятия и приём нормативов ГТО. Массовые зарядки и пробежки, открытые тренировки с профессиональными спортсменами, конкурсы и розыгрыши — всего более 100 спортивных мероприятий", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
18 апреля, 11:03
Он отметил, что организовано 29 центров тестирования во всех муниципалитетах и мобильные пункты. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет с медицинским допуском.
Завершится фестиваль 17-18 мая праздником спорта в рязанском Лесопарке, где в течение двух дней будут проходить тренировки и встречи с известными спортсменами, сдача нормативов, мастер-классы, гастрономический фестиваль, спортивные эстафеты для детей и концертная программа. Кульминацией фестиваля станет "Гонка ГТО", в которой можно участвовать командой из друзей, коллег или всей семьёй, уточнил губернатор.
"Сам очень люблю спорт и готовлюсь к сдаче нормативов. Занимайтесь физкультурой, тренируйте силу, выносливость и волю. И обязательно приходите в Лесопарк на главное спортивное событие этой весны", - подчеркнул глава региона.
 
Рязанская областьПавел МалковГТО
 
 
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