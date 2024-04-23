https://ria.ru/20240423/gto-1941778590.html

Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля

Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля - РИА Новости, 23.04.2024

Рязанский губернатор сдаст нормативы ГТО в рамках стартовавшего фестиваля

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе стартовал фестиваль ГТО, и сам он готовится к сдаче нормативов. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:55

2024-04-23T14:55

2024-04-23T14:55

рязанская область

павел малков

гто

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РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе стартовал фестиваль ГТО, и сам он готовится к сдаче нормативов. "Стартует фестиваль ГТО. С 23 апреля по 18 мая по всей области пройдут физкультурно-оздоровительные мероприятия и приём нормативов ГТО. Массовые зарядки и пробежки, открытые тренировки с профессиональными спортсменами, конкурсы и розыгрыши — всего более 100 спортивных мероприятий", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что организовано 29 центров тестирования во всех муниципалитетах и мобильные пункты. Участвовать может каждый рязанец старше шести лет с медицинским допуском. Завершится фестиваль 17-18 мая праздником спорта в рязанском Лесопарке, где в течение двух дней будут проходить тренировки и встречи с известными спортсменами, сдача нормативов, мастер-классы, гастрономический фестиваль, спортивные эстафеты для детей и концертная программа. Кульминацией фестиваля станет "Гонка ГТО", в которой можно участвовать командой из друзей, коллег или всей семьёй, уточнил губернатор. "Сам очень люблю спорт и готовлюсь к сдаче нормативов. Занимайтесь физкультурой, тренируйте силу, выносливость и волю. И обязательно приходите в Лесопарк на главное спортивное событие этой весны", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240418/guanchzhou-1940740568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, гто