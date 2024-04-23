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Греф высказался о создании единого центра международных расчетов
Греф высказался о создании единого центра международных расчетов - РИА Новости, 23.04.2024
Греф высказался о создании единого центра международных расчетов
Глава Сбербанка Герман Греф не считает нужным создавать единый центр международных расчетов для решения существующих проблем с трансграничными платежами. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:58
2024-04-23T17:58
2024-04-23T18:10
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не считает нужным создавать единый центр международных расчетов для решения существующих проблем с трансграничными платежами. "Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Также он рассказал, что банк наряду с другими игроками сталкивается с проблемой при проведении трансграничных операций через иностранные банки с конца прошлого года после ужесточения режима вторичных санкций. "Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна, и, естественно, мы столкнулись с одними и теми же проблемами и ограничениями, конечно, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения, так или иначе, будут найдены", - отметил Греф.
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Герман Греф, Сбербанк России
Греф высказался о создании единого центра международных расчетов
Греф не считает нужным создавать единый центр международных расчетов
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не считает нужным создавать единый центр международных расчетов для решения существующих проблем с трансграничными платежами.
«
"Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Также он рассказал, что банк наряду с другими игроками сталкивается с проблемой при проведении трансграничных операций через иностранные банки с конца прошлого года после ужесточения режима вторичных санкций.
"Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна, и, естественно, мы столкнулись с одними и теми же проблемами и ограничениями, конечно, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения, так или иначе, будут найдены", - отметил Греф.