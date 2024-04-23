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Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии
Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии - РИА Новости, 23.04.2024
Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии
Музыканты из группы "Би-2" хотят получить гражданство Молдавии, сообщил в Telegram-канале глава пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:31
2024-04-23T14:31
2024-04-23T15:14
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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Музыканты из группы "Би-2" хотят получить гражданство Молдавии, сообщил в Telegram-канале глава пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел."Сегодня несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", — написал он.По словам Бэлуцел, Кишинев таким образом "открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны".Глава пресс-службы добавил, что заявления о получении гражданства направят президенту Майе Санду. Их будут рассматривать в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Молдавии", уточнил он.В конце февраля музыкантов группы "Би-2" арестовали в Таиланде. После концерта на Пхукете их обвинили в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей, приговорили к штрафам и выдворили из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы депортировали в Израиль.Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих — Австралии и США.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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молдавия, би-2, в мире
Участники группы "Би-2" подали документы на получение гражданства Молдавии
Бэлуцел: участники "Би-2" подали документы на гражданство Молдавии