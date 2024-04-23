https://ria.ru/20240423/granitsy-1941668737.html

Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ

Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ

Минометчики группировки войск прикрытия государственной границы взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к государственной границе РФ в Харьковской области,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:37

2024-04-23T06:37

2024-04-23T07:35

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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безопасность

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 23 апр - РИА Новости. Минометчики группировки войск прикрытия государственной границы взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к государственной границе РФ в Харьковской области, дороги, перекрёстки и лесополосы изучены разведкой ВС РФ, пристреляны артиллеристами, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Урал". "Основная задача не подпустить противника к границе вообще, на расстоянии пяти километров противник должен находиться там. За моей спиной Россия — это наша территория, поэтому делать здесь им нечего. Стою непосредственно на границе Российской Федерации, ее охраняя. Не пропускаю противника, соответственно", - объяснил "Урал". Он уточнил, что его минометный расчет ведет прицельный огонь по ВСУ при движении в сторону границ (Харьковская обл. - ред.). Все перекрестки, дороги и места скопления противника в лесополосах пристреляны, разведчики произвели разведку и изучили местность. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939890072.html

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харьковская область

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россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность