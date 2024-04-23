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Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
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06:37 23.04.2024 (обновлено: 07:35 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/granitsy-1941668737.html
Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ
Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ
Минометчики группировки войск прикрытия государственной границы взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к государственной границе РФ в Харьковской области,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:37
2024-04-23T07:35
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 23 апр - РИА Новости. Минометчики группировки войск прикрытия государственной границы взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к государственной границе РФ в Харьковской области, дороги, перекрёстки и лесополосы изучены разведкой ВС РФ, пристреляны артиллеристами, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Урал". "Основная задача не подпустить противника к границе вообще, на расстоянии пяти километров противник должен находиться там. За моей спиной Россия — это наша территория, поэтому делать здесь им нечего. Стою непосредственно на границе Российской Федерации, ее охраняя. Не пропускаю противника, соответственно", - объяснил "Урал". Он уточнил, что его минометный расчет ведет прицельный огонь по ВСУ при движении в сторону границ (Харьковская обл. - ред.). Все перекрестки, дороги и места скопления противника в лесополосах пристреляны, разведчики произвели разведку и изучили местность. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939890072.html
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россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минометчик рассказал о защите российской границы от ВСУ

Минометчики взяли под огневой контроль подъезды ВСУ к границе России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС России подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 23 апр - РИА Новости. Минометчики группировки войск прикрытия государственной границы взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к государственной границе РФ в Харьковской области, дороги, перекрёстки и лесополосы изучены разведкой ВС РФ, пристреляны артиллеристами, рассказал РИА Новости командир минометного расчета с позывным "Урал".
"Основная задача не подпустить противника к границе вообще, на расстоянии пяти километров противник должен находиться там. За моей спиной Россия — это наша территория, поэтому делать здесь им нечего. Стою непосредственно на границе Российской Федерации, ее охраняя. Не пропускаю противника, соответственно", - объяснил "Урал".
Он уточнил, что его минометный расчет ведет прицельный огонь по ВСУ при движении в сторону границ (Харьковская обл. - ред.). Все перекрестки, дороги и места скопления противника в лесополосах пристреляны, разведчики произвели разведку и изучили местность.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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