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Выпуск рапсового масла благодаря господдержке - РИА Новости, 23.04.2024
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19:11 23.04.2024
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Выпуск рапсового масла благодаря господдержке
Выпуск рапсового масла благодаря господдержке - РИА Новости, 23.04.2024
Выпуск рапсового масла благодаря господдержке
Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:11
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба региона. Эксперты Регионального центра компетенций помогали компании внедрить инструменты бережливого производства для роста производительности в изготовлении рапсового масла. Продукт в общем объеме выручки занимает порядка 60%. Продукция предприятия поставляется животноводческим хозяйствам, пищевым производствам и промышленным предприятиям регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. "После обучения у нас увеличились объемы производства. Результаты по итогам года стали совсем другие, мы в два раза практически увеличились по прибыли и, естественно, по налоговым платежам, что сегодня важно для региона и страны в целом", - сказал директор компании Олег Анофриков, его слова приводит пресс-служба. Удалось добиться роста объема производства растительного масла на 14% - с 63,0 до 71,8 тонн в смену за счет устранения простоя шнековой линии, введения в производство дополнительного дожимного пресса и дополнительных производственных емкостей для предварительной сушки, ввода в штат водителя на погрузчик. Национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, призван создать условия для ежедневного роста производительности труда российских предприятий.
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Выпуск рапсового масла благодаря господдержке

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива масла
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива масла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба региона.
Эксперты Регионального центра компетенций помогали компании внедрить инструменты бережливого производства для роста производительности в изготовлении рапсового масла. Продукт в общем объеме выручки занимает порядка 60%. Продукция предприятия поставляется животноводческим хозяйствам, пищевым производствам и промышленным предприятиям регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда"
Омская компания Агротрейд нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту Производительность труда - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда"
"После обучения у нас увеличились объемы производства. Результаты по итогам года стали совсем другие, мы в два раза практически увеличились по прибыли и, естественно, по налоговым платежам, что сегодня важно для региона и страны в целом", - сказал директор компании Олег Анофриков, его слова приводит пресс-служба.
Удалось добиться роста объема производства растительного масла на 14% - с 63,0 до 71,8 тонн в смену за счет устранения простоя шнековой линии, введения в производство дополнительного дожимного пресса и дополнительных производственных емкостей для предварительной сушки, ввода в штат водителя на погрузчик.
Национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, призван создать условия для ежедневного роста производительности труда российских предприятий.
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