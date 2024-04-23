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Выпуск рапсового масла благодаря господдержке
Выпуск рапсового масла благодаря господдержке - РИА Новости, 23.04.2024
Выпуск рапсового масла благодаря господдержке
Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:11
2024-04-23T19:11
2024-04-23T19:11
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба региона. Эксперты Регионального центра компетенций помогали компании внедрить инструменты бережливого производства для роста производительности в изготовлении рапсового масла. Продукт в общем объеме выручки занимает порядка 60%. Продукция предприятия поставляется животноводческим хозяйствам, пищевым производствам и промышленным предприятиям регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. "После обучения у нас увеличились объемы производства. Результаты по итогам года стали совсем другие, мы в два раза практически увеличились по прибыли и, естественно, по налоговым платежам, что сегодня важно для региона и страны в целом", - сказал директор компании Олег Анофриков, его слова приводит пресс-служба. Удалось добиться роста объема производства растительного масла на 14% - с 63,0 до 71,8 тонн в смену за счет устранения простоя шнековой линии, введения в производство дополнительного дожимного пресса и дополнительных производственных емкостей для предварительной сушки, ввода в штат водителя на погрузчик. Национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, призван создать условия для ежедневного роста производительности труда российских предприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Омская компания "Агротрейд" нарастила производство рапсового масла на 14% до 71,8 тонн благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба региона.
Эксперты Регионального центра компетенций помогали компании внедрить инструменты бережливого производства для роста производительности в изготовлении рапсового масла. Продукт в общем объеме выручки занимает порядка 60%. Продукция предприятия поставляется животноводческим хозяйствам, пищевым производствам и промышленным предприятиям регионов Урала
, Сибири и Дальнего Востока
.
"После обучения у нас увеличились объемы производства. Результаты по итогам года стали совсем другие, мы в два раза практически увеличились по прибыли и, естественно, по налоговым платежам, что сегодня важно для региона и страны в целом", - сказал директор компании Олег Анофриков, его слова приводит пресс-служба.
Удалось добиться роста объема производства растительного масла на 14% - с 63,0 до 71,8 тонн в смену за счет устранения простоя шнековой линии, введения в производство дополнительного дожимного пресса и дополнительных производственных емкостей для предварительной сушки, ввода в штат водителя на погрузчик.
Национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, призван создать условия для ежедневного роста производительности труда российских предприятий.