https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941838094.html

Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке

Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке - РИА Новости, 23.04.2024

Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке

В Безенчуке открылся цех по переработке молока и производству сыра в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сейчас в фермерском... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:54

2024-04-23T17:54

2024-04-23T17:54

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Безенчуке открылся цех по переработке молока и производству сыра в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сейчас в фермерском хозяйстве получают примерно 300 килограммов сыра в месяц, около 100 литров молока перерабатывают за сутки, сообщает пресс-служба правительства региона. Мария и Юрий Незнамовы занимаются фермерским делом более 10 лет. Несколько лет назад они решили освоить производство сыра – сейчас это основной источник дохода семьи. На средства гранта "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" удалось увеличить поголовье и закупить сельхозтехнику. Это привело к росту объемов молока. Тогда фермеры решили закупить сыроварню на 300 литров, а к ней – охладитель молока на 2 тысячи литров, пневматический пресс для прессования сыра, пневмодозатор для фасовки продукции, бассейн для посолки сыров, различные стеллажи и столы из нержавейки. Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза. "Эти достижения – не на пустом месте. Это работа на ферме 24 на 7, практически без отдыха. Я сейчас, оглядываясь назад, даже не представляю, как мы справились. Но главное – результат! Нам очень помогла государственная поддержка!", - сказала Незнамова. Благодаря поддержке за последние несколько лет фермерам региона на развитие были выданы 160 грантов на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240423/rynok-1941763780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область