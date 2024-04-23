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Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке - РИА Новости, 23.04.2024
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17:54 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/gospodderzhka-1941838094.html
Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке
Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке - РИА Новости, 23.04.2024
Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке
В Безенчуке открылся цех по переработке молока и производству сыра в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сейчас в фермерском... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:54
2024-04-23T17:54
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Безенчуке открылся цех по переработке молока и производству сыра в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сейчас в фермерском хозяйстве получают примерно 300 килограммов сыра в месяц, около 100 литров молока перерабатывают за сутки, сообщает пресс-служба правительства региона. Мария и Юрий Незнамовы занимаются фермерским делом более 10 лет. Несколько лет назад они решили освоить производство сыра – сейчас это основной источник дохода семьи. На средства гранта "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" удалось увеличить поголовье и закупить сельхозтехнику. Это привело к росту объемов молока. Тогда фермеры решили закупить сыроварню на 300 литров, а к ней – охладитель молока на 2 тысячи литров, пневматический пресс для прессования сыра, пневмодозатор для фасовки продукции, бассейн для посолки сыров, различные стеллажи и столы из нержавейки. Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза. "Эти достижения – не на пустом месте. Это работа на ферме 24 на 7, практически без отдыха. Я сейчас, оглядываясь назад, даже не представляю, как мы справились. Но главное – результат! Нам очень помогла государственная поддержка!", - сказала Незнамова. Благодаря поддержке за последние несколько лет фермерам региона на развитие были выданы 160 грантов на сумму более 1,1 миллиарда рублей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область

Фермеры из Самарской области увеличили производство благодаря господдержке

© Фото : минсельхозпрод Самарской областиФермеры Юрий и Мария Незнамовы
Фермеры Юрий и Мария Незнамовы - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : минсельхозпрод Самарской области
Фермеры Юрий и Мария Незнамовы
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Безенчуке открылся цех по переработке молока и производству сыра в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сейчас в фермерском хозяйстве получают примерно 300 килограммов сыра в месяц, около 100 литров молока перерабатывают за сутки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мария и Юрий Незнамовы занимаются фермерским делом более 10 лет. Несколько лет назад они решили освоить производство сыра – сейчас это основной источник дохода семьи.
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На средства гранта "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" удалось увеличить поголовье и закупить сельхозтехнику. Это привело к росту объемов молока. Тогда фермеры решили закупить сыроварню на 300 литров, а к ней – охладитель молока на 2 тысячи литров, пневматический пресс для прессования сыра, пневмодозатор для фасовки продукции, бассейн для посолки сыров, различные стеллажи и столы из нержавейки.
Сейчас в фермерском хозяйстве производят 15 сортов сыра, но в перспективе ассортимент продукции планируют увеличить в три раза.
"Эти достижения – не на пустом месте. Это работа на ферме 24 на 7, практически без отдыха. Я сейчас, оглядываясь назад, даже не представляю, как мы справились. Но главное – результат! Нам очень помогла государственная поддержка!", - сказала Незнамова.
Благодаря поддержке за последние несколько лет фермерам региона на развитие были выданы 160 грантов на сумму более 1,1 миллиарда рублей.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСамарская область
 
 
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