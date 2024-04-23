https://ria.ru/20240423/gorlovka-1941865114.html

В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции

В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции - РИА Новости, 23.04.2024

В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции

В результате обстрела Горловки украинскими войсками обесточены приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1 и фильтровальная станция № 2, а также... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:16

2024-04-23T19:16

2024-04-23T19:17

горловка

украина

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В результате обстрела Горловки украинскими войсками обесточены приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1 и фильтровальная станция № 2, а также центральные очистные сооружения, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены центральные очистные сооружения, приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1, фильтровальная станция № 2", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, мэр сообщил, что в результате украинского обстрела в Горловке обесточены также жилмассивы "Комсомолец", "Строитель", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок Ртутного комбината и микрорайон квартал "245". Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.35 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

горловка

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донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия