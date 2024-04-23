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В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции - РИА Новости, 23.04.2024
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19:16 23.04.2024 (обновлено: 19:17 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/gorlovka-1941865114.html
В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции
В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции - РИА Новости, 23.04.2024
В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции
В результате обстрела Горловки украинскими войсками обесточены приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1 и фильтровальная станция № 2, а также... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:16
2024-04-23T19:17
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В результате обстрела Горловки украинскими войсками обесточены приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1 и фильтровальная станция № 2, а также центральные очистные сооружения, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены центральные очистные сооружения, приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1, фильтровальная станция № 2", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, мэр сообщил, что в результате украинского обстрела в Горловке обесточены также жилмассивы "Комсомолец", "Строитель", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок Ртутного комбината и микрорайон квартал "245". Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.35 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Горловке из-за обстрела обесточены насосная и фильтровальные станции

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточены насосная и фильтровальные станции

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. В результате обстрела Горловки украинскими войсками обесточены приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1 и фильтровальная станция № 2, а также центральные очистные сооружения, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины обесточены центральные очистные сооружения, приканальная насосная станция, фильтровальная станция № 1, фильтровальная станция № 2", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
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Кроме того, мэр сообщил, что в результате украинского обстрела в Горловке обесточены также жилмассивы "Комсомолец", "Строитель", поселок шахты имени Н. А. Изотова, поселок Ртутного комбината и микрорайон квартал "245".
Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.35 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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