https://ria.ru/20240423/gitler-1941780286.html

В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером

В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером - РИА Новости, 23.04.2024

В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером

Полиция в Нижегородской области привлекла к ответственности за пропаганду нацизма десятиклассника, представившегося Гитлером и заставившего детей в школе... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:03

2024-04-23T15:03

2024-04-23T15:18

происшествия

нижегородская область

кстово

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Полиция в Нижегородской области привлекла к ответственности за пропаганду нацизма десятиклассника, представившегося Гитлером и заставившего детей в школе выкрикивать нацистские лозунги, сообщило региональное управление МВД. Ранее местный Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию о том, что в одной из школ города Кстово десятиклассник назвался Гитлером и заставлял пятиклассников приветствовать его поднятием руки под соответствующие лозунги. Как отметили в пресс-службе УМВД, произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и сообщила директору, а тот – в полицию. "Пятиклассники мешали делать домашнее задание на перемене, чтобы их испугать, я представился диктатором и заставлял их отдать приветствие", - заявил сотрудникам МВД 17-летний подросток. В отношении школьника составлен протокол по статье 20.3 КоАП (Пропаганда нацистской атрибутики или символики), а в отношении его матери – по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Материалы направлены для принятия решения в районную комиссию по делам несовершеннолетних. "Также несовершеннолетнему выдано официальное предостережение о недопустимости совершения противоправных действий", - подчеркивается в сообщении.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html

https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html

нижегородская область

кстово

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, кстово, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)