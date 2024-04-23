https://ria.ru/20240423/gitler-1941780286.html
В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером
В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером - РИА Новости, 23.04.2024
В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером
Полиция в Нижегородской области привлекла к ответственности за пропаганду нацизма десятиклассника, представившегося Гитлером и заставившего детей в школе... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:03
2024-04-23T15:03
2024-04-23T15:18
происшествия
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кстово
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Полиция в Нижегородской области привлекла к ответственности за пропаганду нацизма десятиклассника, представившегося Гитлером и заставившего детей в школе выкрикивать нацистские лозунги, сообщило региональное управление МВД. Ранее местный Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию о том, что в одной из школ города Кстово десятиклассник назвался Гитлером и заставлял пятиклассников приветствовать его поднятием руки под соответствующие лозунги. Как отметили в пресс-службе УМВД, произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и сообщила директору, а тот – в полицию. "Пятиклассники мешали делать домашнее задание на перемене, чтобы их испугать, я представился диктатором и заставлял их отдать приветствие", - заявил сотрудникам МВД 17-летний подросток. В отношении школьника составлен протокол по статье 20.3 КоАП (Пропаганда нацистской атрибутики или символики), а в отношении его матери – по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Материалы направлены для принятия решения в районную комиссию по делам несовершеннолетних. "Также несовершеннолетнему выдано официальное предостережение о недопустимости совершения противоправных действий", - подчеркивается в сообщении.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html
https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, кстово, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нижегородская область, Кстово, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером
В Кстово полиция привлекла к ответственности школьника, назвавшегося Гитлером
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Полиция в Нижегородской области привлекла к ответственности за пропаганду нацизма десятиклассника, представившегося Гитлером и заставившего детей в школе выкрикивать нацистские лозунги, сообщило региональное управление МВД.
Ранее местный Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию о том, что в одной из школ города Кстово
десятиклассник назвался Гитлером и заставлял пятиклассников приветствовать его поднятием руки под соответствующие лозунги.
Как отметили в пресс-службе УМВД, произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и сообщила директору, а тот – в полицию. "Пятиклассники мешали делать домашнее задание на перемене, чтобы их испугать, я представился диктатором и заставлял их отдать приветствие", - заявил сотрудникам МВД 17-летний подросток.
В отношении школьника составлен протокол по статье 20.3 КоАП (Пропаганда нацистской атрибутики или символики), а в отношении его матери – по статье 5.35 КоАП РФ
(Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Материалы направлены для принятия решения в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
"Также несовершеннолетнему выдано официальное предостережение о недопустимости совершения противоправных действий", - подчеркивается в сообщении.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.