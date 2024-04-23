https://ria.ru/20240423/gaiti-1941753733.html

Источник: США пытаются установить контакты с криминальными лидерами в Гаити

Источник: США пытаются установить контакты с криминальными лидерами в Гаити - РИА Новости, 23.04.2024

Источник: США пытаются установить контакты с криминальными лидерами в Гаити

Администрация президента США Джо Байдена пытается установить негласные контакты с лидерами криминальных группировок Гаити, чтобы выяснить их требования и... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:09

2024-04-23T13:09

2024-04-23T15:42

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джо байден

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается установить негласные контакты с лидерами криминальных группировок Гаити, чтобы выяснить их требования и степень договороспособности, рассказал РИА Новости осведомленный источник.Он отметил, что, по оценкам Белого дома, на Гаити сложилась критическая обстановка. "В Вашингтоне признают, что преступная коалиция в главе с криминальным авторитетом Джимми Шеризье контролирует до 80 процентов территории Порт-о-Пренса, включая большинство стратегически важных транспортных объектов, а также основные въезды и выезды из столицы", — сказал собеседник агентства.По его словам, у местных бандформирований на руках не менее 500 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе гранатометы и снайперские винтовки, причем криминальные группировки всячески транслируют сигналы о том, что деэскалация на Гаити станет возможной, только если будут учтены их интересы.Такой разгул преступности стал закономерным результатом развития ситуации в стране и продолжающегося вмешательства в ее внутренние дела на протяжении последних десятилетий, считает источник. Он напомнил, что национальные институты госуправления практически утратили дееспособность и уже несколько лет в Республике Гаити нет демократически избранной власти. "Таковой не является и сформированный в апреле этого года по лекалам, разработанным не самими гаитянами, а заинтересованными зарубежными игроками, переходный Президентский совет", — добавил собеседник агентства.В атмосфере безвластия страна превратилась в один из региональных центров наркотрафика и незаконного оборота оружия, продолжил он. По его мнению, важно разобраться, кто стал главным бенефициаром от потока наркотиков и буквально наводнившего страну стрелкового оружия.Собеседник агентства сослался на данные Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым основной маршрут контрабанды американского оружия проходит из Флориды (водным транспортом и малой авиацией), и отметил, что американская сторона полностью игнорирует запросы группы экспертов санкционного комитета 2653 по отслеживанию цепочек нелегальных поставок."Однако появились сведения, что сегодня для администрации США нестихающий и уже не поддающийся их влиянию гаитянский очаг нестабильности стал крайне невыгоден", — считает источник.По его мнению, на фоне обостряющейся геополитической обстановки в мире и в преддверии ноябрьских выборов Вашингтону необходимо продемонстрировать хотя бы минимальный прогресс в разрешении кризиса на Гаити."Отсюда стремление команды Байдена поскорее запустить ею же инспирированный сценарий создания упомянутого переходного Президентского совета в островном государстве, а также развертывания многонациональной миссии по содействию безопасности Гаити (в состав которой, кстати, свой контингент США посылать не собираются)", — пояснил собеседник агентства.При этом, добавил он, у экспертов, в том числе американских, появляются вопросы: как Президентский совет сможет управлять страной в условиях хаоса и как обеспечить развертывание многонациональной миссии на территории, контролируемой местными бандформированиями."По информации источников, в сложившихся условиях администрация Джо Байдена пытается установить негласные контакты с лидерами криминальных группировок Гаити. Задача — выяснить их требования и степень договороспособности", — заметил источник.Он полагает, что в конечном счете США придется иметь дело с Шеризье, который позиционирует себя в качестве революционера и борца с коррупцией. Но для достижения своих целей в Вашингтоне готовы пойти на все, уверен собеседник агентства.

https://ria.ru/20240413/gaiti-1939733271.html

https://ria.ru/20240404/gaiti-1937754264.html

https://ria.ru/20240314/gaiti-1932950321.html

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гаити, сша, в мире, джо байден