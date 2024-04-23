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Прокуратура Молдавии заявила, что Гуцул не явилась для ознакомления с делом - РИА Новости, 23.04.2024
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00:19 23.04.2024 (обновлено: 00:42 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/gagauziya-1941653503.html
Прокуратура Молдавии заявила, что Гуцул не явилась для ознакомления с делом
Прокуратура Молдавии заявила, что Гуцул не явилась для ознакомления с делом - РИА Новости, 23.04.2024
Прокуратура Молдавии заявила, что Гуцул не явилась для ознакомления с делом
Глава Гагаузии Евгения Гуцул не явилась в прокуратуру для ознакомления с материалами уголовного дела о незаконном финансировании политсилы, заявил в эфире... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T00:19
2024-04-23T00:42
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул не явилась в прокуратуру для ознакомления с материалами уголовного дела о незаконном финансировании политсилы, заявил в эфире кишиневского телеканала Pro TV исполняющий генпрокурора республики Ион Мунтяну. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Гуцул не явилась в минувшую пятницу в прокуратуру. Она должна была ознакомиться с материалами дела о незаконном финансировании партии, по которому она проходит в качестве обвиняемой. Прокуроры собрали все доказательства по данному делу, скоро оно будет направлено в суд", - сказал Мунтяну.Глава Гагаузии находится в России. В воскресенье она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока. В понедельник глава Гагаузии встретилась в Москве с главой "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым, с которым обсудила вопросы, связанные с реализацией социального проекта. В марте руководство автономии подписало соглашение, согласно которому банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Ранее власти Молдавии заблокировали специальный счет, с которого планировалось перечислить пенсионерам социальную выплату, объяснила Гуцул в интервью РИА Новости. Подписанное соглашение позволит жителям автономии через банковскую систему "Мир" получать доплаты, добавила она. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул
Прокуратура Молдавии заявила, что Гуцул не явилась для ознакомления с делом

Мунтяну заявил, что Гуцул не явилась в минувшую пятницу в прокуратуру Молдавии

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул не явилась в прокуратуру для ознакомления с материалами уголовного дела о незаконном финансировании политсилы, заявил в эфире кишиневского телеканала Pro TV исполняющий генпрокурора республики Ион Мунтяну.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии
Вчера, 21:54
"Гуцул не явилась в минувшую пятницу в прокуратуру. Она должна была ознакомиться с материалами дела о незаконном финансировании партии, по которому она проходит в качестве обвиняемой. Прокуроры собрали все доказательства по данному делу, скоро оно будет направлено в суд", - сказал Мунтяну.
Глава Гагаузии находится в России. В воскресенье она участвовала в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока. В понедельник глава Гагаузии встретилась в Москве с главой "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым, с которым обсудила вопросы, связанные с реализацией социального проекта. В марте руководство автономии подписало соглашение, согласно которому банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Ранее власти Молдавии заблокировали специальный счет, с которого планировалось перечислить пенсионерам социальную выплату, объяснила Гуцул в интервью РИА Новости. Подписанное соглашение позволит жителям автономии через банковскую систему "Мир" получать доплаты, добавила она.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения Гуцул
 
 
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