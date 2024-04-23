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ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова - РИА Новости, 23.04.2024
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10:25 23.04.2024 (обновлено: 10:27 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/fsb-1941700480.html
ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова
ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова - РИА Новости, 23.04.2024
ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя Луганска, принимавшего участие в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:25
2024-04-23T10:27
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toyota corolla
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя Луганска, принимавшего участие в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в котором он признался, что СБУ заплатило ему за слежку 4 тысячи рублей. "Я гражданин Украины, проживающий в городе Луганске, до этого жил и работал в городе Москва. В 2021 я познакомился с девушкой Ярославой (агент СБУ Ярослава Хрестина - ред.), которая на данный момент проживает в Польше, в городе Варшава. В общении с ней я выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае-месяце 2023 года по просьбе Ярославы я поехал по адресу Коровинское шоссе и заснял дом и машины, которые рядом там стояли, за денежное вознаграждение 4 тысячи рублей", - сказал он. В апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. "Позже по средствам массовой информации я узнал, что по этому адресу, по которому я ездил, произошёл взрыв автомобиля, в котором пострадал бывший сотрудник СБУ", - добавил задержанный. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил его на автомобиле в Москву.
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Задержание мужчины в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова
Задержанный в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова рассказал, что снимал его дом и машину за вознаграждение в 4 тысячи рублей. Мужчина говорит, что о подрыве автомобиля узнал только через СМИ. Также ФСБ на видео вновь показало сотрудницу СБУ Ярославу Хрестину, координировавшую подготовку покушения из Варшавы.
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москва, варшава, россия, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, происшествия
Москва, Варшава, Россия, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla, Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова

ФСБ: СБУ заплатила следившему за Прозоровым четыре тысячи рублей

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя Луганска, принимавшего участие в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в котором он признался, что СБУ заплатило ему за слежку 4 тысячи рублей.
«
"Я гражданин Украины, проживающий в городе Луганске, до этого жил и работал в городе Москва. В 2021 я познакомился с девушкой Ярославой (агент СБУ Ярослава Хрестина - ред.), которая на данный момент проживает в Польше, в городе Варшава. В общении с ней я выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае-месяце 2023 года по просьбе Ярославы я поехал по адресу Коровинское шоссе и заснял дом и машины, которые рядом там стояли, за денежное вознаграждение 4 тысячи рублей", - сказал он.
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В апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
"Позже по средствам массовой информации я узнал, что по этому адресу, по которому я ездил, произошёл взрыв автомобиля, в котором пострадал бывший сотрудник СБУ", - добавил задержанный.
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил его на автомобиле в Москву.
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МоскваВаршаваРоссияВасилий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Toyota CorollaПроисшествия
 
 
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