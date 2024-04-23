https://ria.ru/20240423/fsb-1941700480.html

ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова

ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова - РИА Новости, 23.04.2024

ФСБ опубликовала видео задержания участника покушения на Прозорова

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя Луганска, принимавшего участие в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:25

2024-04-23T10:25

2024-04-23T10:27

москва

варшава

россия

василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

toyota corolla

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941697575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5152b71accc9460d238346aa5f05fcab.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя Луганска, принимавшего участие в подготовке покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в котором он признался, что СБУ заплатило ему за слежку 4 тысячи рублей. "Я гражданин Украины, проживающий в городе Луганске, до этого жил и работал в городе Москва. В 2021 я познакомился с девушкой Ярославой (агент СБУ Ярослава Хрестина - ред.), которая на данный момент проживает в Польше, в городе Варшава. В общении с ней я выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае-месяце 2023 года по просьбе Ярославы я поехал по адресу Коровинское шоссе и заснял дом и машины, которые рядом там стояли, за денежное вознаграждение 4 тысячи рублей", - сказал он. В апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. "Позже по средствам массовой информации я узнал, что по этому адресу, по которому я ездил, произошёл взрыв автомобиля, в котором пострадал бывший сотрудник СБУ", - добавил задержанный. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил его на автомобиле в Москву.

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

https://ria.ru/20240422/agent-1941451047.html

москва

варшава

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова Задержанный в Луганске по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова рассказал, что снимал его дом и машину за вознаграждение в 4 тысячи рублей. Мужчина говорит, что о подрыве автомобиля узнал только через СМИ. Также ФСБ на видео вновь показало сотрудницу СБУ Ярославу Хрестину, координировавшую подготовку покушения из Варшавы. 2024-04-23T10:25 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, варшава, россия, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), toyota corolla, происшествия