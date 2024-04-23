https://ria.ru/20240423/fosagro-1941699620.html
"ФосАгро" и ФЛГР договорились о расширении стратегического партнерства
"ФосАгро" и ФЛГР договорились о расширении стратегического партнерства - РИА Новости, 23.04.2024
"ФосАгро" и ФЛГР договорились о расширении стратегического партнерства
ПАО "ФосАгро" и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) договорились о расширении стратегического партнерства; соглашение об этом подписали президент ФЛГР Елена... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:21
2024-04-23T10:21
2024-04-23T10:21
россия
мурманская область
елена вяльбе
фосагро
федерация лыжных гонок россии (флгр)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) договорились о расширении стратегического партнерства; соглашение об этом подписали президент ФЛГР Елена Вяльбе и генеральный директор компании Михаил Рыбников. Как отметили в пресс-службе "ФосАгро", компания является многолетним партнером ФЛГР и выступает организатором финального этапа Кубка России на трассах лыжного комплекса "Тирвас" в Мурманской области. В ходе подготовки к соревнованиям за лето при поддержке "ФосАгро" были заново спланированы участки трасс лыжного комплекса, построены новые трибуны, здание пресс-центра, устроена автопарковка, закуплен ратрак. В рамках расширения партнерства стороны договорились, что в следующем году компания выступит в качестве титульного спонсора Федерации, продолжит развитие инфраструктуры лыжного стадиона "Тирвас" и спортивно-туристической инфраструктуры Хибин. В частности, будет проложена лыжероллерная трасса протяженностью 5 километров, построено снегохранилище, новый спортзал и гостиничный комплекс для спортсменов. "Во всех регионах своего присутствия мы стараемся поддерживать спортивные проекты – не делая различий между спортом высших достижений и физкультурно-оздоровительными секциями. При поддержке компании возводятся спортивные объекты, открываются новые секции, проходят турниры и состязания регионального и федерального уровней. Уверены, что расширение сотрудничества с ФЛГР станет новым вкладом "ФосАгро" в развитие отечественного спорта и повышение его популярности", - приводятся в сообщении слова Рыбникова.
https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманская область, елена вяльбе, фосагро, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Россия, Мурманская область, Елена Вяльбе, ФосАгро, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) договорились о расширении стратегического партнерства; соглашение об этом подписали президент ФЛГР Елена Вяльбе и генеральный директор компании Михаил Рыбников.
Как отметили в пресс-службе "ФосАгро", компания является многолетним партнером ФЛГР и выступает организатором финального этапа Кубка России
на трассах лыжного комплекса "Тирвас" в Мурманской области
. В ходе подготовки к соревнованиям за лето при поддержке "ФосАгро" были заново спланированы участки трасс лыжного комплекса, построены новые трибуны, здание пресс-центра, устроена автопарковка, закуплен ратрак.
В рамках расширения партнерства стороны договорились, что в следующем году компания выступит в качестве титульного спонсора Федерации, продолжит развитие инфраструктуры лыжного стадиона "Тирвас" и спортивно-туристической инфраструктуры Хибин. В частности, будет проложена лыжероллерная трасса протяженностью 5 километров, построено снегохранилище, новый спортзал и гостиничный комплекс для спортсменов.
"Во всех регионах своего присутствия мы стараемся поддерживать спортивные проекты – не делая различий между спортом высших достижений и физкультурно-оздоровительными секциями. При поддержке компании возводятся спортивные объекты, открываются новые секции, проходят турниры и состязания регионального и федерального уровней. Уверены, что расширение сотрудничества с ФЛГР станет новым вкладом "ФосАгро" в развитие отечественного спорта и повышение его популярности", - приводятся в сообщении слова Рыбникова.