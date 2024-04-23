https://ria.ru/20240423/fosagro-1941699620.html

"ФосАгро" и ФЛГР договорились о расширении стратегического партнерства

"ФосАгро" и ФЛГР договорились о расширении стратегического партнерства - РИА Новости, 23.04.2024

"ФосАгро" и ФЛГР договорились о расширении стратегического партнерства

ПАО "ФосАгро" и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) договорились о расширении стратегического партнерства; соглашение об этом подписали президент ФЛГР Елена... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:21

2024-04-23T10:21

2024-04-23T10:21

россия

мурманская область

елена вяльбе

фосагро

федерация лыжных гонок россии (флгр)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ПАО "ФосАгро" и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) договорились о расширении стратегического партнерства; соглашение об этом подписали президент ФЛГР Елена Вяльбе и генеральный директор компании Михаил Рыбников. Как отметили в пресс-службе "ФосАгро", компания является многолетним партнером ФЛГР и выступает организатором финального этапа Кубка России на трассах лыжного комплекса "Тирвас" в Мурманской области. В ходе подготовки к соревнованиям за лето при поддержке "ФосАгро" были заново спланированы участки трасс лыжного комплекса, построены новые трибуны, здание пресс-центра, устроена автопарковка, закуплен ратрак. В рамках расширения партнерства стороны договорились, что в следующем году компания выступит в качестве титульного спонсора Федерации, продолжит развитие инфраструктуры лыжного стадиона "Тирвас" и спортивно-туристической инфраструктуры Хибин. В частности, будет проложена лыжероллерная трасса протяженностью 5 километров, построено снегохранилище, новый спортзал и гостиничный комплекс для спортсменов. "Во всех регионах своего присутствия мы стараемся поддерживать спортивные проекты – не делая различий между спортом высших достижений и физкультурно-оздоровительными секциями. При поддержке компании возводятся спортивные объекты, открываются новые секции, проходят турниры и состязания регионального и федерального уровней. Уверены, что расширение сотрудничества с ФЛГР станет новым вкладом "ФосАгро" в развитие отечественного спорта и повышение его популярности", - приводятся в сообщении слова Рыбникова.

https://ria.ru/20230920/tsentr-1897661580.html

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Ольга Фомченкова

россия, мурманская область, елена вяльбе, фосагро, федерация лыжных гонок россии (флгр)