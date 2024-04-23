https://ria.ru/20240423/forum-1941869434.html

Участники из 36 регионов собрались на форуме национального единства в Югре

Участники из 36 регионов собрались на форуме национального единства в Югре - РИА Новости, 23.04.2024

Участники из 36 регионов собрались на форуме национального единства в Югре

Более 500 человек из 36 регионов России собрались в Ханты-Мансийске на V Всероссийском форуме национального единства, сообщила глава Югры Наталья Комарова. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:36

2024-04-23T19:36

2024-04-23T19:36

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Более 500 человек из 36 регионов России собрались в Ханты-Мансийске на V Всероссийском форуме национального единства, сообщила глава Югры Наталья Комарова. "Ханты-Мансийск встречает юбилейный, V Всероссийский форум национального единства. Обсуждать актуальные вопросы государственной национальной политики, профилактики экстремизма, обеспечения межнационального мира и согласия на протяжении трех дней будут 589 участников форума из 36 регионов России – представители различных этносов, научного и экспертного сообществ, органов власти. Важные темы работы взаимосвязаны с объявленным в Югре Годом народного сплочения", - написала Комарова в своем Telegram-канале. По ее словам, девиз форума в этом году – "Как слово наше отзовется". Так, программа будет сфокусирована на вопросах ответственного отношения к слову в информационном пространстве. На полях форума работает пресс-центр федерального проекта Дома народов России, Федерального агентства по делам национальностей и Национального культурного центра "Действие" "Киберволонтеры. Действие". Программа форума будет представлена в двух форматах - очно и онлайн. Участников ожидают отраслевые дискуссии, семинары-практикумы, конференции, образовательные интенсивы, креативные лаборатории и этноквартирник. Деловая программа форума будет включать всероссийское совещание по реализации государственной национальной политики в субъектах РФ, конференцию по вопросам защиты традиционных российских ценностей, образовательный интенсив для священнослужителей, креативную лабораторию по созданию контента на языках коренных народов, конференцию по сохранению казачьей культуры и другие мероприятия.

https://ria.ru/20240420/chempionat-1941272728.html

россия

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ханты-мансийск, наталья комарова