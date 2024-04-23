https://ria.ru/20240423/forum-1941869434.html
Участники из 36 регионов собрались на форуме национального единства в Югре
Участники из 36 регионов собрались на форуме национального единства в Югре - РИА Новости, 23.04.2024
Участники из 36 регионов собрались на форуме национального единства в Югре
Более 500 человек из 36 регионов России собрались в Ханты-Мансийске на V Всероссийском форуме национального единства, сообщила глава Югры Наталья Комарова. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:36
2024-04-23T19:36
2024-04-23T19:36
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийск
наталья комарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911969020_0:250:3144:2018_1920x0_80_0_0_27e77ffe2889bd4de83c0e0bb38f51bf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Более 500 человек из 36 регионов России собрались в Ханты-Мансийске на V Всероссийском форуме национального единства, сообщила глава Югры Наталья Комарова. "Ханты-Мансийск встречает юбилейный, V Всероссийский форум национального единства. Обсуждать актуальные вопросы государственной национальной политики, профилактики экстремизма, обеспечения межнационального мира и согласия на протяжении трех дней будут 589 участников форума из 36 регионов России – представители различных этносов, научного и экспертного сообществ, органов власти. Важные темы работы взаимосвязаны с объявленным в Югре Годом народного сплочения", - написала Комарова в своем Telegram-канале. По ее словам, девиз форума в этом году – "Как слово наше отзовется". Так, программа будет сфокусирована на вопросах ответственного отношения к слову в информационном пространстве. На полях форума работает пресс-центр федерального проекта Дома народов России, Федерального агентства по делам национальностей и Национального культурного центра "Действие" "Киберволонтеры. Действие". Программа форума будет представлена в двух форматах - очно и онлайн. Участников ожидают отраслевые дискуссии, семинары-практикумы, конференции, образовательные интенсивы, креативные лаборатории и этноквартирник. Деловая программа форума будет включать всероссийское совещание по реализации государственной национальной политики в субъектах РФ, конференцию по вопросам защиты традиционных российских ценностей, образовательный интенсив для священнослужителей, креативную лабораторию по созданию контента на языках коренных народов, конференцию по сохранению казачьей культуры и другие мероприятия.
https://ria.ru/20240420/chempionat-1941272728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийск, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Более 500 человек из 36 регионов России собрались в Ханты-Мансийске на V Всероссийском форуме национального единства, сообщила глава Югры Наталья Комарова.
"Ханты-Мансийск встречает юбилейный, V Всероссийский форум национального единства. Обсуждать актуальные вопросы государственной национальной политики, профилактики экстремизма, обеспечения межнационального мира и согласия на протяжении трех дней будут 589 участников форума из 36 регионов России – представители различных этносов, научного и экспертного сообществ, органов власти. Важные темы работы взаимосвязаны с объявленным в Югре Годом народного сплочения", - написала Комарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, девиз форума в этом году – "Как слово наше отзовется". Так, программа будет сфокусирована на вопросах ответственного отношения к слову в информационном пространстве. На полях форума работает пресс-центр федерального проекта Дома народов России, Федерального агентства по делам национальностей и Национального культурного центра "Действие" "Киберволонтеры. Действие".
Программа форума будет представлена в двух форматах - очно и онлайн. Участников ожидают отраслевые дискуссии, семинары-практикумы, конференции, образовательные интенсивы, креативные лаборатории и этноквартирник. Деловая программа форума будет включать всероссийское совещание по реализации государственной национальной политики в субъектах РФ
, конференцию по вопросам защиты традиционных российских ценностей, образовательный интенсив для священнослужителей, креативную лабораторию по созданию контента на языках коренных народов, конференцию по сохранению казачьей культуры и другие мероприятия.