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В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность - РИА Новости, 23.04.2024
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18:38 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/federalizatsiya-1941854098.html
В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность
В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность - РИА Новости, 23.04.2024
В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность
Идея федерализации Молдавии потеряет свою актуальность после очередных выборов, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:38
2024-04-23T18:38
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
илан шор
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ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Идея федерализации Молдавии потеряет свою актуальность после очередных выборов, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Владимир Ястребчак. Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию. Выборы президента в Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году. "Нам не привыкать, что периодически федеративные модели возникают в Молдове как часть внутриполитического дискурса, особенно в предвыборный период. Однако на поствыборном этапе эти идеи резко теряют актуальность, даже при благоприятном исходе голосования для той или иной политической силы. Такая "метаморфоза" произошла и с молдавскими коммунистами, и с социалистами", - сказал Ястребчак. Экс-министр также отметил, что сейчас принципиально важно исходить из принципа политического реализма, а не "благих намерений". По его словам, у всего политического класса Молдавии до недавнего времени был запрет на любые дискуссии относительно федеративной идеи. "Даже в более благоприятные времена, при "пророссийском" президенте и при широких возможностях в парламенте Республики Молдова, власти Молдовы, включая депутатов от партии "Шор", и тогда присутствовавших в молдавском парламенте, ничего не сделали не то, что для продвижения федеративной идеи, а даже для пересмотра одиозного "статусного" закона Республики Молдова 2005 года", - отметил Ястребчак. Экс-глава МИД ПМР также добавил, что непосредственный пример Гагаузии убедительно доказывает, что договоренности с официальным Кишиневом не всегда соблюдаются. По его словам, это не означает, что в Приднестровье заведомо отметают возможность диалога с молдавскими властями. Напротив, в Тирасполе считают переговоры жизненно важными для интересов обеих сторон. "Но для этого, во-первых, те, кто сейчас выступает с подобными декларациями, должны не просто прийти к власти, но и не забыть о своих предвыборных обещаниях на следующий день после выборов. Во-вторых, любая модель урегулирования молдово-приднестровских отношений должна строиться на политическом реализме, равенстве сторон, наличии эффективной системы гарантий, включая международные. В-третьих, окончательное решение должно принадлежать исключительно народам Приднестровья, Молдовы, Гагаузии. По крайней мере, для Приднестровья именно волеизъявление нашего народа будет определяющим, как это всегда было в новейшей истории нашей государственности", - подытожил Ястребчак. Парламент Молдавии в 2005 году принял закон об особом правовом статусе Приднестровья без учета мнения Тирасполя. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917823147.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор
В ПМР заявили, что идея федерализации Молдавии потеряет актуальность

Экс-глава МИД ПМР Ястребчак: идея федерализации Молдавии потеряет актуальность

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Идея федерализации Молдавии потеряет свою актуальность после очередных выборов, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Владимир Ястребчак.
Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию. Выборы президента в Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году.
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"Нам не привыкать, что периодически федеративные модели возникают в Молдове как часть внутриполитического дискурса, особенно в предвыборный период. Однако на поствыборном этапе эти идеи резко теряют актуальность, даже при благоприятном исходе голосования для той или иной политической силы. Такая "метаморфоза" произошла и с молдавскими коммунистами, и с социалистами", - сказал Ястребчак.
Экс-министр также отметил, что сейчас принципиально важно исходить из принципа политического реализма, а не "благих намерений".
По его словам, у всего политического класса Молдавии до недавнего времени был запрет на любые дискуссии относительно федеративной идеи.
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Экс-глава МИД ПМР также добавил, что непосредственный пример Гагаузии убедительно доказывает, что договоренности с официальным Кишиневом не всегда соблюдаются. По его словам, это не означает, что в Приднестровье заведомо отметают возможность диалога с молдавскими властями. Напротив, в Тирасполе считают переговоры жизненно важными для интересов обеих сторон.
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"Но для этого, во-первых, те, кто сейчас выступает с подобными декларациями, должны не просто прийти к власти, но и не забыть о своих предвыборных обещаниях на следующий день после выборов. Во-вторых, любая модель урегулирования молдово-приднестровских отношений должна строиться на политическом реализме, равенстве сторон, наличии эффективной системы гарантий, включая международные. В-третьих, окончательное решение должно принадлежать исключительно народам Приднестровья, Молдовы, Гагаузии. По крайней мере, для Приднестровья именно волеизъявление нашего народа будет определяющим, как это всегда было в новейшей истории нашей государственности", - подытожил Ястребчак.
Парламент Молдавии в 2005 году принял закон об особом правовом статусе Приднестровья без учета мнения Тирасполя.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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