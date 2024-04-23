https://ria.ru/20240423/evropa-1941678336.html

Матвиенко назвала Европу полным вассалом США

Матвиенко назвала Европу полным вассалом США - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко назвала Европу полным вассалом США

Американцы раздавили Европу, сделав ее своим вассалом, просто "положили" европейцев, сказала РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:38

2024-04-23T08:38

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американцы раздавили Европу, сделав ее своим вассалом, просто "положили" европейцев, сказала РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами", - сказала спикер в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://ria.ru/20240421/ssha-1941295201.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

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европа, украина, россия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, сша, в мире