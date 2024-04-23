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Матвиенко назвала Европу полным вассалом США - РИА Новости, 23.04.2024
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08:38 23.04.2024 (обновлено: 09:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/evropa-1941678336.html
Матвиенко назвала Европу полным вассалом США
Матвиенко назвала Европу полным вассалом США - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко назвала Европу полным вассалом США
Американцы раздавили Европу, сделав ее своим вассалом, просто "положили" европейцев, сказала РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:38
2024-04-23T09:01
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американцы раздавили Европу, сделав ее своим вассалом, просто "положили" европейцев, сказала РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами", - сказала спикер в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
https://ria.ru/20240421/ssha-1941295201.html
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европа, украина, россия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, сша, в мире
Европа, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, США, В мире
Матвиенко назвала Европу полным вассалом США

Матвиенко: США раздавили Европу, сделав ее своим вассалом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американцы раздавили Европу, сделав ее своим вассалом, просто "положили" европейцев, сказала РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами", - сказала спикер в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ: в Европе ополчились на США из-за России
21 апреля, 03:47
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
Зенитный ракетный комплекс Patriot
"Обойдемся без США". Что решили два десятка стран Европы
12 марта, 08:00
 
ЕвропаУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевСШАВ мире
 
 
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