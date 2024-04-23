https://ria.ru/20240423/estoniya-1941712689.html

В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ

В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ - РИА Новости, 23.04.2024

В Эстонии пригрозили закрыть монастыри при отказе выйти из подчинения РПЦ

Власти Эстонии могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:13

2024-04-23T11:13

2024-04-23T15:52

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Власти Эстонии могут закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Русской православной церкви, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR).Министр приехал в Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату. Он пообещал разъяснить позицию правительства по этому вопросу и заверил, что государство намерено дать приходам возможность самим принять соответствующее решение. "Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там", — сказал Ляэнеметс.В середине апреля глава МВД заявил, что предложит парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в Эстонии. Российское посольство в Таллине расценило эту идею как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии. Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов отметил, что заявление эстонского министра показывает готовность жертвовать правами и свободами собственных верующих из-за ненависти к России. Эстонская православная церковь получила право самоуправления в 1920 году, патриарх Московский и всея Руси Алексий II подтвердил это соответствующим томосом в 1993 году. С 2018 года ЭПЦ возглавляет митрополит Евгений (Решетников).В начале февраля власти Эстонии отказали митрополиту Евгению в продлении временного вида на жительство. Департамент полиции и погранохраны при МВД объявил, что тот представляет угрозу для безопасности государства, поскольку не осудил действия России на Украине. В результате глава ЭПЦ вынужден покинуть страну.

https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html

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эстония, россия, москва, николай балашов, московский патриархат, русская православная церковь, константинопольский патриархат