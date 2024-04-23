https://ria.ru/20240423/eremin-1941733587.html

В Москве прощаются с погибшим на спецоперации военкором Ереминым

В Москве прощаются с погибшим на спецоперации военкором Ереминым - РИА Новости, 23.04.2024

В Москве прощаются с погибшим на спецоперации военкором Ереминым

Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом "Известий" Семеном Ереминым началась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:09

2024-04-23T12:09

2024-04-23T12:40

специальная военная операция на украине

общество

москва

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в зоне спецоперации военным корреспондентом "Известий" Семеном Ереминым началась в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. Церемония прощания проходит по адресу: Партийный переулок, дом 1, корпус 6. После церемонии прощания его похоронят на Троекуровском кладбище, где будут только родные и близкие. "Дорогие друзья, сегодня самый тяжелый день нашей работы. Мы понесли первую боевую потерю. Совершенно невозможно поверить в то, что Семена больше нет. Все знают, что мы очень любили его. Он был лучший у нас. Он был собран, очень профессионален. Никогда не искал приключений, а просто выполнял свою работу. Он много раз мне говорил: … "Я не военкор, я специальный корреспондент", - сказал генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин. На закрытую церемонию прощания с Ереминым пришли его родственники, сослуживцы, коллеги-военкоры, журналисты, среди них, в частности, Владимир Соловьев. Венки на похороны направили родные и близкие военкора, телекомпания НТВ, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и коллективы телеканала RT и Национальной Медиа Группы.

https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html

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Церемония прощания с погибшим военкором "Известий" Семеном Ереминым Церемония прощания с погибшим военкором "Известий" Семеном Ереминым проходит в Москве. 2024-04-23T12:09 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва