https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

В отношениях России и США настала новая эпоха

В отношениях России и США настала новая эпоха - РИА Новости, 23.04.2024

В отношениях России и США настала новая эпоха

Сегодня сенат США утвердит законопроекты о помощи Украине и гадости для России. После этого их подпишет президент Джо Байден, а Пентагон отправит Киеву большую... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:00

2024-04-23T08:00

2024-04-23T08:43

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Сегодня сенат США утвердит законопроекты о помощи Украине и гадости для России. После этого их подпишет президент Джо Байден, а Пентагон отправит Киеву большую (больше, чем обычно) партию вооружений, включающую дальнобойные ракеты ATACMS. По крайней мере этого ожидает президент Украины Владимир Зеленский, и на сей раз, скорее всего, не ошибается.Все было решено неделю назад, когда спикер палаты представителей США и "трампист" Майк Джонсон вынес на голосование 60-миллиардную милостыню для Киева, вопреки своим прежним обещаниям. Это событие открыло новый сезон в американской политике, новую главу в украинском конфликте и новую эпоху в отношениях Вашингтона с Москвой. Оно определило наше общее будущее, очертания которого можно описать уже сейчас.Новый сезон — это возвращение США к двухпартийной политике, которую мы видели в начале СВО: все вместе — против России, точнее, как выразился Джонсон, "оси зла" Россия — КНР — Иран. Полгода группа "трампистов" в Республиканской партии вела торги с Белым домом, и по условиям сложившегося компромисса Дональд Трамп и Ко отходят в сторону. Они продолжают поносить Байдена и его внешнюю политику, но не мешают осуществлять ее на практике вплоть до выборов в ноябре.Трамп не оставил на транше для Киева отпечатков своих пальцев. То есть не поддержал однопартийцев, но и не осудил их, а спикера Джонсона даже прикрыл от гнева тех коллег, кто из принципа не хочет давать Киеву ни цента. По всему выходит, что компромисс его устраивает и согласован лично с ним. В видимой части сделки Трамп получает следующее.Во-первых, снятие конфликта с однопартийцами, которые выступают за помощь Киеву, и, что еще важнее, со спонсорами своей избирательной кампании в лице оборонки США, которой достанется как минимум три четверти из выделенных на вооружение Зеленского средств. Вырвать столь жирный кусок из лап дружественных "ястребов" накануне выборов было бы для Трампа слишком опасным ходом.Во-вторых, учет половины своих требований к тексту законопроекта. Его приняли до выделения средств на охрану границы с Мексикой, чего "трамписты" добивались изначально, но он содержит положения об изъятии замороженных активов России и выделении средств Киеву только в долг, а это платформа именно Трампа, не Байдена.Правда, Байден сможет списать Зеленскому половину долга. Судьбу еще 30 миллиардов будет решать Трамп, если победит на выборах. То, что у него появился дополнительный рычаг давления на Зеленского, тоже должно его радовать, и это уже "в-третьих".Но, как бы ни сложилось на выборах, американская посылка станет для Зеленского спасательным кругом в условиях обваливающегося фронта, дефицита боеприпасов и близости "кризиса легитимности": президентом Украины его избрали до мая 2024-го, а легитимен он после этого или нет — вопрос вкуса. Американцы, к их чести, требовали провести новые выборы, но теперь решили, что и так сойдет, легитимизировав президента Украины с помощью своего транша. Если бы этих жизненно важных для киевского режима средств не выделили, Зеленского сожрали бы свои же, выставив вперед любого другого, кто договаривается лучше.Теперь задача удержания власти хотя бы до конца года стала для Зеленского чуть менее острой. Вашингтон сохраняет его для выполнения других задач — куда менее амбициозных, чем в прошлой главе конфликта. В 2023-м ВСУ в ходе так называемого "контрнаступления" должны были выйти к Азовскому морю. В 2024-м им нужно, наоборот, удерживать территории, продержавшись до января 2025-го, когда в США то ли сменится, то ли не сменится президент, но точно начнется новый политический сезон и какой-то американец в Белом доме будет заново решать, что делать с Зеленским дальше.Трамп считает, что этим американцем будет он, Байден считает то же про себя. До внесения в вопрос полной определенности от Киева ждут удержания позиций в условиях ожидаемого (и самим Киевом, и Вашингтоном) весенне-летнего наступления ВС России с давлением на Харьковщину, откуда ВСУ ведут обстрелы Белгородчины.Параллельная задача Украины — нанести за оставшееся время дополнительный ущерб России. Этим объясняется наличие в "посылке" ракет ATACMS, которые Байден ранее отдавать отказывался. Рассуждают "ястребы", вероятно, так: победить ВСУ все равно не победят, но поразить какое-то количество ценных объектов смогут, а Россия без, например, Черноморского флота нравится американцам больше, чем Россия с флотом, который теперь рискует стать одной из приоритетных целей ATACMS.Однако новую — ни много ни мало — эпоху в отношениях Москвы и Вашингтона определило все-таки не это, а закон об изъятии замороженных активов. Это метод тоже не Байдена, а скаредного Трампа, который предполагал забрать собственность России как залог кредита для Украины. В итоге будет иначе: для Киева создадут фонд, а за счет каких именно активов его пополнять, отписали решать президенту, кто бы им ни стал.Если воровство нашей собственности реализуют, это гарантирует продолжение конфликта с США на долгие годы. Столь беспрецедентный для цивилизованной страны ход имеет родню в истории. Отказ большевиков от выплаты долгов царского правительства сильно отсрочил признание СССР странами Запада. Конфликт США и Кубы до сих пор упирается в то, что Фидель Кастро национализировал всю американскую собственность. Чехия и Словакия с одной стороны, а Лихтенштейн с другой не признавали суверенитет друг друга до второго десятилетия XXI века из-за старого имущественного спора.Примеров много, суть одна: воровство такого рода убивает отношения между государствами, не позволяя им восстановиться. Возможно, Трамп считает, что сможет контролировать этот процесс. Но он часто переоценивал свои возможности. Лучше бы исходил из того, что воровство у России — это яма, которую нынешняя власть и "ястребы" вырыли специально для Трампа, чтобы он ухнул туда вместе со своими благими намерениями по поиску общего языка с Москвой и завершению боев на Украине.Мы, если что, предупредили.

https://ria.ru/20240422/ssha-1941649006.html

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