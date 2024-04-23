https://ria.ru/20240423/eaes-1941765905.html

Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев

Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев - РИА Новости, 23.04.2024

Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев

Азербайджан не имеет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент республики Ильхам Алиев. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:59

2024-04-23T13:59

2024-04-23T14:12

азербайджан

евразийский экономический союз

ильхам алиев

политика

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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Азербайджан не имеет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент республики Ильхам Алиев."У Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС… Мы были приглашены на некоторые мероприятия (данной организации) на уровне президента и премьер-министра", - сказал Алиев.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html

азербайджан

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, евразийский экономический союз, ильхам алиев, политика