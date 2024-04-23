https://ria.ru/20240423/eaes-1941765905.html
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев - РИА Новости, 23.04.2024
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев
Азербайджан не имеет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент республики Ильхам Алиев. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:59
2024-04-23T13:59
2024-04-23T14:12
азербайджан
евразийский экономический союз
ильхам алиев
политика
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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Азербайджан не имеет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент республики Ильхам Алиев."У Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС… Мы были приглашены на некоторые мероприятия (данной организации) на уровне президента и премьер-министра", - сказал Алиев.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, евразийский экономический союз, ильхам алиев, политика
Азербайджан, Евразийский экономический союз, Ильхам Алиев, Политика
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС, заявил Алиев
Алиев: у Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС