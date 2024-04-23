https://ria.ru/20240423/dom-1941724311.html

В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной

В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной - РИА Новости, 23.04.2024

В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной

Корреспондент РИА Новости нашла в Луганской Народной Республике дом агента украинских спецслужб Ярославы Хрестиной, которую подозревают в передаче из Варшавы... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:43

2024-04-23T11:43

2024-04-23T12:13

специальная военная операция на украине

москва

польша

варшава

василий прозоров

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости нашла в Луганской Народной Республике дом агента украинских спецслужб Ярославы Хрестиной, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова; соседи узнали женщину по фото и подтвердили, что она уехала в Польшу. Ранее ФСБ показало девушку, передавшую элементы для создания взрывчатки, которая использовалась при попытке подрыва Прозорова в апреле в Москве. Экс-подполковник СБУ пострадал незначительно. Во вторник ФСБ РФ сообщило о задержании в Луганске гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения. В ходе расследования установлено, что фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Хрестиной, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву. По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024 года перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в РФ использованных средств поражения, закамуфлированных в косметические средства. На видео ФСБ дважды показывало фото Хрестиной, но лишь во вторник впервые назвало ее имя и фамилию. Несколько соседок, с которыми поговорила корреспондент РИА Новости, узнали Хрестину по фотографиям и назвали ее имя. "Она редко тут бывает. Ее Ярослава зовут. Вроде бы, она была в Польше, но ее давно тут уже нет, где-то года три ее тут не было", - рассказала одна из собеседниц агентства. По ее словам, девушка несколько лет уже не приезжает в дом, где жила раньше. Сам дом родители девушки пытаются продать. "Здесь никто не живет. Была (подозреваемая девушка – ред.), но очень давно. Бабушка когда умерла с дедушкой, в последний раз видели - и все. Она у бабушки жила, потом они поругались с ней, и они уехали", - рассказала РИА Новости другая соседка. Несколько соседей подтвердили, что девушка, по слухам, может быть в Польше, однако связь с ней никто из оставшихся в населенном пункте соседей не поддерживает. "Бабушка с дедушкой умерли, и сюда никто не приезжает. Наши девчонки (дружившие с Ярославой – ред.), они тоже поуезжали, никого нет. Они бегали, общались. Хорошая девочка, не балованная", - рассказала агентству одна из соседок. На фото из соцсетей "небалованная" Хрестина сидит за рулем люксовых автомобилей - Lexus и кабриолета BMW, на еще нескольких фото - с огромными букетами цветов, на большинстве снимков агент СБУ запечатлена с сильно накачанными губами. На одной из страниц в соцсетях указано, что она живет в Варшаве и учится в Высшей школе косметологии и ухода за здоровьем. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.

https://ria.ru/20240422/agent-1941451047.html

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html

https://ria.ru/20240418/podryv-1940852178.html

https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html

москва

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной в ЛНР РИА Новости нашло в ЛНР дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова. Соседи узнали Хрестину по фотографии и назвали ее имя. Они рассказали РИА Новости, что Хрестина давно уехала, скорее всего, в Польшу - "где-то года три ее тут не было". 2024-04-23T11:43 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, польша, варшава, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия