https://ria.ru/20240423/dom-1941724311.html
В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной
В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной - РИА Новости, 23.04.2024
В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной
Корреспондент РИА Новости нашла в Луганской Народной Республике дом агента украинских спецслужб Ярославы Хрестиной, которую подозревают в передаче из Варшавы... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:43
2024-04-23T11:43
2024-04-23T12:13
специальная военная операция на украине
москва
польша
варшава
василий прозоров
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости нашла в Луганской Народной Республике дом агента украинских спецслужб Ярославы Хрестиной, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова; соседи узнали женщину по фото и подтвердили, что она уехала в Польшу. Ранее ФСБ показало девушку, передавшую элементы для создания взрывчатки, которая использовалась при попытке подрыва Прозорова в апреле в Москве. Экс-подполковник СБУ пострадал незначительно. Во вторник ФСБ РФ сообщило о задержании в Луганске гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения. В ходе расследования установлено, что фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Хрестиной, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву. По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024 года перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в РФ использованных средств поражения, закамуфлированных в косметические средства. На видео ФСБ дважды показывало фото Хрестиной, но лишь во вторник впервые назвало ее имя и фамилию. Несколько соседок, с которыми поговорила корреспондент РИА Новости, узнали Хрестину по фотографиям и назвали ее имя. "Она редко тут бывает. Ее Ярослава зовут. Вроде бы, она была в Польше, но ее давно тут уже нет, где-то года три ее тут не было", - рассказала одна из собеседниц агентства. По ее словам, девушка несколько лет уже не приезжает в дом, где жила раньше. Сам дом родители девушки пытаются продать. "Здесь никто не живет. Была (подозреваемая девушка – ред.), но очень давно. Бабушка когда умерла с дедушкой, в последний раз видели - и все. Она у бабушки жила, потом они поругались с ней, и они уехали", - рассказала РИА Новости другая соседка. Несколько соседей подтвердили, что девушка, по слухам, может быть в Польше, однако связь с ней никто из оставшихся в населенном пункте соседей не поддерживает. "Бабушка с дедушкой умерли, и сюда никто не приезжает. Наши девчонки (дружившие с Ярославой – ред.), они тоже поуезжали, никого нет. Они бегали, общались. Хорошая девочка, не балованная", - рассказала агентству одна из соседок. На фото из соцсетей "небалованная" Хрестина сидит за рулем люксовых автомобилей - Lexus и кабриолета BMW, на еще нескольких фото - с огромными букетами цветов, на большинстве снимков агент СБУ запечатлена с сильно накачанными губами. На одной из страниц в соцсетях указано, что она живет в Варшаве и учится в Высшей школе косметологии и ухода за здоровьем. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
https://ria.ru/20240422/agent-1941451047.html
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941691118.html
https://ria.ru/20240418/podryv-1940852178.html
https://ria.ru/20240421/agent-1941317919.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941734003_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_7c1ecb20d8bc101675a37da877227e33.jpg
Дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной в ЛНР
РИА Новости нашло в ЛНР дом агента СБУ из Варшавы Ярославы Хрестиной, передавшей взрывчатку для покушения на бывшего украинского офицера Василия Прозорова.
Соседи узнали Хрестину по фотографии и назвали ее имя. Они рассказали РИА Новости, что Хрестина давно уехала, скорее всего, в Польшу - "где-то года три ее тут не было".
2024-04-23T11:43
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PT1M51S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, польша, варшава, василий прозоров, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Польша, Варшава, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В ЛНР нашли дом украинского агента Хрестиной
В ЛНР нашли дом киевского агента Хрестиной, подозреваемой в передаче взрывчатки
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости нашла в Луганской Народной Республике дом агента украинских спецслужб Ярославы Хрестиной, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова; соседи узнали женщину по фото и подтвердили, что она уехала в Польшу.
Ранее ФСБ показало девушку, передавшую элементы для создания взрывчатки, которая использовалась при попытке подрыва Прозорова в апреле в Москве. Экс-подполковник СБУ пострадал незначительно.
Во вторник ФСБ РФ сообщило о задержании в Луганске гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения. В ходе расследования установлено, что фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Хрестиной, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву. По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024 года перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в РФ использованных средств поражения, закамуфлированных в косметические средства. На видео ФСБ дважды показывало фото Хрестиной, но лишь во вторник впервые назвало ее имя и фамилию.
Несколько соседок, с которыми поговорила корреспондент РИА Новости, узнали Хрестину по фотографиям и назвали ее имя.
"Она редко тут бывает. Ее Ярослава зовут. Вроде бы, она была в Польше
, но ее давно тут уже нет, где-то года три ее тут не было", - рассказала одна из собеседниц агентства.
По ее словам, девушка несколько лет уже не приезжает в дом, где жила раньше. Сам дом родители девушки пытаются продать.
"Здесь никто не живет. Была (подозреваемая девушка – ред.), но очень давно. Бабушка когда умерла с дедушкой, в последний раз видели - и все. Она у бабушки жила, потом они поругались с ней, и они уехали", - рассказала РИА Новости другая соседка.
Несколько соседей подтвердили, что девушка, по слухам, может быть в Польше, однако связь с ней никто из оставшихся в населенном пункте соседей не поддерживает.
"Бабушка с дедушкой умерли, и сюда никто не приезжает. Наши девчонки (дружившие с Ярославой – ред.), они тоже поуезжали, никого нет. Они бегали, общались. Хорошая девочка, не балованная", - рассказала агентству одна из соседок.
На фото из соцсетей "небалованная" Хрестина сидит за рулем люксовых автомобилей - Lexus и кабриолета BMW, на еще нескольких фото - с огромными букетами цветов, на большинстве снимков агент СБУ
запечатлена с сильно накачанными губами. На одной из страниц в соцсетях указано, что она живет в Варшаве
и учится в Высшей школе косметологии и ухода за здоровьем.
Ранее ФСБ
сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию
, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве
12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве
посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.