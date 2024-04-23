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Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных - РИА Новости, 23.04.2024
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https://ria.ru/20240423/dnepr-1941786077.html
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных - РИА Новости, 23.04.2024
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, за сутки потерявших до 70 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:30
2024-04-23T15:30
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, за сутки потерявших до 70 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных

Минобороны: группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, за сутки потерявших до 70 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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