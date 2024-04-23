https://ria.ru/20240423/dnepr-1941786077.html

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных - РИА Новости, 23.04.2024

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила до 70 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, за сутки потерявших до 70 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:30

2024-04-23T15:30

2024-04-23T15:30

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, за сутки потерявших до 70 военных, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область