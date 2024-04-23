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Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал" - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 23.04.2024 (обновлено: 12:23 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/diversant-1941735864.html
Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал"
Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал" - РИА Новости, 23.04.2024
Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал"
ФСБ РФ опубликовала ролик с задержанием сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:19
2024-04-23T12:23
специальная военная операция на украине
происшествия
брянск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала ролик с задержанием сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Ранее спецслужба сообщила, что в Брянске задержан гражданин РФ, "исповедующий украинскую националистическую идеологию", который по заданию запрещённой в РФ террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. У него изъяли самодельное взрывное устройство. На видео злоумышленник в чёрной куртке с капюшоном, спешившись, идёт с велосипедом с салатовой рамой. На руле висит чёрный пластиковый пакет. Он подходит к кирпичной стене и, согнувшись, начинает что-то делать у неё, после чего удаляется. Затем показано, как задержанный лежит на земле и нечленораздельно отвечает на вопросы оперативников. Из его речи понятно лишь то, что силовиков он пытается убедить в том, что "ничего не делал". Оперативники вскрывают пакет, оставшийся на руле уже валяющегося на дороге велосипеда, и достают оттуда различные пакетики. В одном из них находится электродетонатор. Задержанного ведут в наручниках и сажают в белый паркетник. "Мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудниками ФСБ России", - рассказал задержанный.
https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html
https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933123260.html
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353
60
Видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске
ФСБ показала видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Задержанный признался, что ему поступило задание забрать взрывчатку из тайника и подготовить теракт в общественном месте.
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происшествия, брянск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал"

ФСБ опубликовала видео с задержанием в Брянске проукраинского диверсанта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала ролик с задержанием сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске.
Ранее спецслужба сообщила, что в Брянске задержан гражданин РФ, "исповедующий украинскую националистическую идеологию", который по заданию запрещённой в РФ террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. У него изъяли самодельное взрывное устройство.
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На видео злоумышленник в чёрной куртке с капюшоном, спешившись, идёт с велосипедом с салатовой рамой. На руле висит чёрный пластиковый пакет. Он подходит к кирпичной стене и, согнувшись, начинает что-то делать у неё, после чего удаляется. Затем показано, как задержанный лежит на земле и нечленораздельно отвечает на вопросы оперативников. Из его речи понятно лишь то, что силовиков он пытается убедить в том, что "ничего не делал".
Оперативники вскрывают пакет, оставшийся на руле уже валяющегося на дороге велосипеда, и достают оттуда различные пакетики. В одном из них находится электродетонатор. Задержанного ведут в наручниках и сажают в белый паркетник.
"Мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудниками ФСБ России", - рассказал задержанный.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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