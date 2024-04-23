https://ria.ru/20240423/diversant-1941735864.html

Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал"

Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал" - РИА Новости, 23.04.2024

Задержанный в Брянске диверсант хотел убедить ФСБ, что "ничего не делал"

ФСБ РФ опубликовала ролик с задержанием сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:19

2024-04-23T12:19

2024-04-23T12:23

специальная военная операция на украине

происшествия

брянск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала ролик с задержанием сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Ранее спецслужба сообщила, что в Брянске задержан гражданин РФ, "исповедующий украинскую националистическую идеологию", который по заданию запрещённой в РФ террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. У него изъяли самодельное взрывное устройство. На видео злоумышленник в чёрной куртке с капюшоном, спешившись, идёт с велосипедом с салатовой рамой. На руле висит чёрный пластиковый пакет. Он подходит к кирпичной стене и, согнувшись, начинает что-то делать у неё, после чего удаляется. Затем показано, как задержанный лежит на земле и нечленораздельно отвечает на вопросы оперативников. Из его речи понятно лишь то, что силовиков он пытается убедить в том, что "ничего не делал". Оперативники вскрывают пакет, оставшийся на руле уже валяющегося на дороге велосипеда, и достают оттуда различные пакетики. В одном из них находится электродетонатор. Задержанного ведут в наручниках и сажают в белый паркетник. "Мне поступило задание поднять тайник со взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудниками ФСБ России", - рассказал задержанный.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933123260.html

брянск

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Видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске ФСБ показала видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Задержанный признался, что ему поступило задание забрать взрывчатку из тайника и подготовить теракт в общественном месте. 2024-04-23T12:19 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)