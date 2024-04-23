https://ria.ru/20240423/devochka-1941692730.html
В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево
В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево - РИА Новости, 23.04.2024
В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево
Девочка, на которую в парке Красногорска из-за сильного ветра упало дерево, умерла, рассказали РИА Новости в городской пресс-службе. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:00
2024-04-23T10:00
2024-04-23T14:47
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Девочка, на которую в парке Красногорска из-за сильного ветра упало дерево, умерла, рассказали РИА Новости в городской пресс-службе. "К большому сожалению, да", — так там ответили на вопрос о смерти пострадавшей.Инцидент в красногорском парке "Ивановские пруды" произошел 21 апреля. Из-за сильного порыва ветра дерево упало на детскую площадку, где находилась девочка 2021 года рождения. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил дело о халатности.
https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html
красногорск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево
В Красногорске умерла девочка, на которую из-за сильного ветра упало дерево
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Девочка, на которую в парке Красногорска из-за сильного ветра упало дерево, умерла, рассказали РИА Новости в городской пресс-службе.
"К большому сожалению, да", — так там ответили на вопрос о смерти пострадавшей.
Инцидент в красногорском парке "Ивановские пруды" произошел 21 апреля. Из-за сильного порыва ветра дерево упало на детскую площадку, где находилась девочка 2021 года рождения. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.
Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил дело о халатности.