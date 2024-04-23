https://ria.ru/20240423/devochka-1941692730.html

В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево

В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево - РИА Новости, 23.04.2024

В Красногорске умерла девочка, на которую упало дерево

Девочка, на которую в парке Красногорска из-за сильного ветра упало дерево, умерла, рассказали РИА Новости в городской пресс-службе. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:00

2024-04-23T10:00

2024-04-23T14:47

происшествия

красногорск

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Девочка, на которую в парке Красногорска из-за сильного ветра упало дерево, умерла, рассказали РИА Новости в городской пресс-службе. "К большому сожалению, да", — так там ответили на вопрос о смерти пострадавшей.Инцидент в красногорском парке "Ивановские пруды" произошел 21 апреля. Из-за сильного порыва ветра дерево упало на детскую площадку, где находилась девочка 2021 года рождения. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.Подмосковный главк Следственного комитета России возбудил дело о халатности.

https://ria.ru/20240421/derevo-1941359581.html

красногорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красногорск