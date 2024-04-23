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Чибис встретился с жителями Мурманской области впервые после нападения
Чибис встретился с жителями Мурманской области впервые после нападения - РИА Новости, 23.04.2024
Чибис встретился с жителями Мурманской области впервые после нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на встречу с жителями Североморска, которая проходит впервые после того, как 4 апреля после такой же встречи... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:56
2024-04-23T19:56
2024-04-23T20:29
апатиты
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
общество
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 23 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на встречу с жителями Североморска, которая проходит впервые после того, как 4 апреля после такой же встречи в Апатитах на него напал местный житель с ножом, передает корреспондент РИА Новости. Перед мероприятием пришедших тщательно проверяли на входе сотрудники правоохранительных органов. При этом в зале охрана в штатском держится в стороне, глава региона свободно общается с людьми. "Я прошу прощения, мне немного трудно говорить, врачи заставляют ходить в бандаже, но я постараюсь ответить на все вопросы", – сказал Чибис перед встречей. Ранее пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила РИА Новости, что Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах, однако систему его безопасности скорректировали. Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей" в Апатитах. Как установило следствие, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с горожанами, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
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апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, общество
Апатиты, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса, Общество
СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 23 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на встречу с жителями Североморска, которая проходит впервые после того, как 4 апреля после такой же встречи в Апатитах на него напал местный житель с ножом, передает корреспондент РИА Новости.
Перед мероприятием пришедших тщательно проверяли на входе сотрудники правоохранительных органов. При этом в зале охрана в штатском держится в стороне, глава региона свободно общается с людьми.
"Я прошу прощения, мне немного трудно говорить, врачи заставляют ходить в бандаже, но я постараюсь ответить на все вопросы", – сказал Чибис перед встречей.
Ранее пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила РИА Новости, что Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах
, однако систему его безопасности скорректировали.
Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей" в Апатитах. Как установило следствие, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с горожанами, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.