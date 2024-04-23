https://ria.ru/20240423/chibis-1941872474.html

Чибис встретился с жителями Мурманской области впервые после нападения

Чибис встретился с жителями Мурманской области впервые после нападения - РИА Новости, 23.04.2024

Чибис встретился с жителями Мурманской области впервые после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на встречу с жителями Североморска, которая проходит впервые после того, как 4 апреля после такой же встречи... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:56

2024-04-23T19:56

2024-04-23T20:29

апатиты

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940901727_0:122:3096:1864_1920x0_80_0_0_d9fae743e1a67c4408866a6796cb3263.jpg

СЕВЕРОМОРСК (Мурманская область), 23 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал на встречу с жителями Североморска, которая проходит впервые после того, как 4 апреля после такой же встречи в Апатитах на него напал местный житель с ножом, передает корреспондент РИА Новости. Перед мероприятием пришедших тщательно проверяли на входе сотрудники правоохранительных органов. При этом в зале охрана в штатском держится в стороне, глава региона свободно общается с людьми. "Я прошу прощения, мне немного трудно говорить, врачи заставляют ходить в бандаже, но я постараюсь ответить на все вопросы", – сказал Чибис перед встречей. Ранее пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина сообщила РИА Новости, что Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах, однако систему его безопасности скорректировали. Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей" в Апатитах. Как установило следствие, 42-летний местный житель, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с горожанами, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.

https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html

https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html

апатиты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса, общество