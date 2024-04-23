https://ria.ru/20240423/chibis-1941660500.html
Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения
Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения - РИА Новости, 23.04.2024
Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах 4 апреля, однако систему его безопасности РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T03:06
2024-04-23T03:06
2024-04-23T03:06
мурманская область
североморск
апатиты
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах 4 апреля, однако систему его безопасности скорректировали, сообщила РИА Новости помощница Чибиса Лилия Сечкина накануне очередной встречи главы региона с северянами в Североморске. "Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему", - написала Сечкина. Она добавила, что необходимые выводы об обеспечении безопасности после инцидента были сделаны. "Что касается безопасности. Необходимые корректировки произведены. Детали разглашать не будем в целях безопасности", - пояснила помощница. Чибис анонсировал в своих соцсетях предстоящую встречу с жителями Североморска во вторник вечером в ДК "Строитель". Это обычный формат работы мурманского губернатора – подобные встречи он регулярно проводит в разных городах региона. Жители не только задают вопросы из зала, однако после завершения встречи всегда могут подойти и лично побеседовать. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html
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мурманская область, североморск, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Североморск, Апатиты, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения
Помощница Сечкина: Чибис не прекратит встречи с жителями Мурманской области
МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах 4 апреля, однако систему его безопасности скорректировали, сообщила РИА Новости помощница Чибиса Лилия Сечкина накануне очередной встречи главы региона с северянами в Североморске.
"Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему", - написала Сечкина.
Она добавила, что необходимые выводы об обеспечении безопасности после инцидента были сделаны. "Что касается безопасности. Необходимые корректировки произведены. Детали разглашать не будем в целях безопасности", - пояснила помощница.
Чибис анонсировал в своих соцсетях предстоящую встречу с жителями Североморска во вторник вечером в ДК "Строитель". Это обычный формат работы мурманского губернатора – подобные встречи он регулярно проводит в разных городах региона. Жители не только задают вопросы из зала, однако после завершения встречи всегда могут подойти и лично побеседовать.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.