https://ria.ru/20240423/chibis-1941660500.html

Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения

Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения - РИА Новости, 23.04.2024

Чибис продолжит встречаться с гражданами даже после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах 4 апреля, однако систему его безопасности РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T03:06

2024-04-23T03:06

2024-04-23T03:06

мурманская область

североморск

апатиты

андрей чибис

нападение на губернатора мурманской области чибиса

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МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не намерен прекращать встречи с жителями после нападения на него в Апатитах 4 апреля, однако систему его безопасности скорректировали, сообщила РИА Новости помощница Чибиса Лилия Сечкина накануне очередной встречи главы региона с северянами в Североморске. "Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Как видите, формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему", - написала Сечкина. Она добавила, что необходимые выводы об обеспечении безопасности после инцидента были сделаны. "Что касается безопасности. Необходимые корректировки произведены. Детали разглашать не будем в целях безопасности", - пояснила помощница. Чибис анонсировал в своих соцсетях предстоящую встречу с жителями Североморска во вторник вечером в ДК "Строитель". Это обычный формат работы мурманского губернатора – подобные встречи он регулярно проводит в разных городах региона. Жители не только задают вопросы из зала, однако после завершения встречи всегда могут подойти и лично побеседовать. Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером у ДК "Строителей". Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Чибис вышел на работу через две недели после нападения. Нападавший содержится под стражей.

https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html

https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html

мурманская область

североморск

апатиты

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мурманская область, североморск, апатиты, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса