https://ria.ru/20240423/britaniya-1941836092.html

Сунак заявил о переводе оборонной промышленности Британии в режим войны

Сунак заявил о переводе оборонной промышленности Британии в режим войны - РИА Новости, 23.04.2024

Сунак заявил о переводе оборонной промышленности Британии в режим войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонной промышленности королевства в военный режим, его слова приводит польский портал... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:29

2024-04-23T17:29

2024-04-23T19:32

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ВАРШАВА, 23 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о переводе оборонной промышленности королевства в военный режим, его слова приводит польский портал interia.pl. "Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны", — сказал он на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады.Глава правительства пояснил, что на поддержку британского ВПК выделят десять миллиардов фунтов стерлингов. Эти деньги пойдут на то, чтобы британские предприятия могли "производить больше, быть более готовыми нарастить возможности и перейти на постоянное производство при необходимости". Премьер заверил, что Британия восполнит свои арсеналы, поддерживая при этом рабочие места по всей стране.Кроме того, Лондон намерен увеличить расходы на исследования и разработки как минимум до пяти процентов от оборонного бюджета, больше инвестировать в создание автономных дронов, а также учредить агентство по оборонным инновациям.Сунак также отметил, что Украине будут предоставлять военную поддержку как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо.Ранее во вторник премьер подтвердил, что Лондон предоставит киевскому режиму крупнейший пакет помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Милитаристский настрой королевства подтвердил и министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон. В марте он выступил против мирной инициативы по Украине. По утверждению дипломата, если наравне с поставками оружия ВСУ поддерживать еще и переговоры по урегулированию конфликта, то "не получится ни то ни другое".Британский чиновник описал два возможных сценария, в одном из которых Украине удается оттеснить Россию. С его точки зрения, только тогда Запад может рассчитывать на светлое будущее с более сильной НАТО. В противном случае Европу и весь мир ждет большая неопределенность, полагает он.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на членов Североатлантического альянса, поскольку в этом нет никакого смысла. Он также подчеркнул, что зарубежные политики регулярно запугивают своих граждан российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Сейчас, как указал глава государства, западные страны начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, отметил президент.

https://ria.ru/20240412/dragonfire-1939539191.html

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939808555.html

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в мире, риши сунак, польша, великобритания, украина, дэвид кэмерон, вооруженные силы украины, нато