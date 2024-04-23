https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941896903.html
В Белгороде сбили беспилотник
В Белгороде сбили беспилотник - РИА Новости, 23.04.2024
В Белгороде сбили беспилотник
Беспилотник сбит системой ПВО в Чернянском районе в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:40
2024-04-23T23:40
2024-04-23T23:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
чернянский район
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933217583_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_35bc54ce0f46cb86f718e8cdc6b2f869.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Беспилотник сбит системой ПВО в Чернянском районе в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом доме в селе Волоконовка. Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров, очаг возгорания оперативно ликвидирован.Также губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
белгородская область
чернянский район
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933217583_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a13bce4b5dc9834d3259e803fb88a063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, чернянский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Чернянский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде сбили беспилотник
В Чернянском районе Белгорода сбили беспилотник, загорелась сухая трава