https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941896903.html

В Белгороде сбили беспилотник

В Белгороде сбили беспилотник - РИА Новости, 23.04.2024

В Белгороде сбили беспилотник

Беспилотник сбит системой ПВО в Чернянском районе в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:40

2024-04-23T23:40

2024-04-23T23:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

чернянский район

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Беспилотник сбит системой ПВО в Чернянском районе в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Чернянском районе системой ПВО сбит БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом доме в селе Волоконовка. Также произошло возгорание сухой травы на площади 800 квадратных метров, очаг возгорания оперативно ликвидирован.Также губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

белгородская область

чернянский район

белгород

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происшествия, белгородская область, чернянский район, белгород, вячеслав гладков