https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941714531.html
В Ульяновской области нашли упавший беспилотник
В Ульяновской области нашли упавший беспилотник - РИА Новости, 23.04.2024
В Ульяновской области нашли упавший беспилотник
Беспилотник самолетного типа был обнаружен и обезврежен в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:18
2024-04-23T11:18
2024-04-23T11:18
происшествия
ульяновская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа был обнаружен и обезврежен в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В районе сельхозкооператива был обнаружен летательный аппарат. БПЛА самолетного типа [найден] в субботу, 20 апреля. Среагировали все силовые службы... Аппарат был обезврежен саперами. Вчера летательный аппарат был вывезен", - сказал собеседник агентства. В правительстве региона, а также в Росгвардии и УФСБ по области официально информацию о беспилотнике не комментируют. В начале апреля губернатор Ульяновской области - региона, об атаках дронов на который официально пока ни разу не сообщалось - Алексей Русских поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады и провести учения после прилетов беспилотников по предприятиям в Самарской области и Татарстане.
https://ria.ru/20240415/dron-1940099010.html
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происшествия, ульяновская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ульяновская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновской области нашли упавший беспилотник
В Ульяновской области нашли и обезвредили упавший беспилотник самолетного типа