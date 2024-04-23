https://ria.ru/20240423/berlin-1941836467.html
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома"
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома" - РИА Новости, 23.04.2024
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома"
Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Карен Хойсер подтвердила РИА Новости ведение расследования в отношении съемщиков помещений российского Дома науки и культуры РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:31
2024-04-23T17:31
2024-04-23T18:12
берлин (город)
в мире
россия
мария захарова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19960/04/199600430_0:0:2137:1202_1920x0_80_0_0_ad2b76e63d3e3dd68e4830384c33b44c.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Карен Хойсер подтвердила РИА Новости ведение расследования в отношении съемщиков помещений российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русского дома") по подозрению в нарушении закона о внешней торговле.В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц. О возобновлении расследования сообщило во вторник издание Tagesspiegel."Первоначальное расследование прокуратуры Берлина в отношении дипломатов было прекращено в связи с их дипломатическим статусом. Однако прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных лиц и съемщиков помещений "Русского дома". Обвинения касаются нарушений закона о внешней торговле", - сказала Хойсер.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.
https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923194680.html
https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html
берлин (город)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19960/04/199600430_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_8c8904715824f6c132eca5ca5efaedfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), в мире, россия, мария захарова, москва
Берлин (город), В мире, Россия, Мария Захарова, Москва
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома"
Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении арендаторов "Русского дома"
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Карен Хойсер подтвердила РИА Новости ведение расследования в отношении съемщиков помещений российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русского дома") по подозрению в нарушении закона о внешней торговле.
В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц. О возобновлении расследования сообщило во вторник издание Tagesspiegel.
"Первоначальное расследование прокуратуры Берлина в отношении дипломатов было прекращено в связи с их дипломатическим статусом. Однако прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных лиц и съемщиков помещений "Русского дома". Обвинения касаются нарушений закона о внешней торговле", - сказала Хойсер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявляла, что Москва
примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ
могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.