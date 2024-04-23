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В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома" - РИА Новости, 23.04.2024
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17:31 23.04.2024 (обновлено: 18:12 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/berlin-1941836467.html
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома"
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома" - РИА Новости, 23.04.2024
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома"
Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Карен Хойсер подтвердила РИА Новости ведение расследования в отношении съемщиков помещений российского Дома науки и культуры РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:31
2024-04-23T18:12
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Карен Хойсер подтвердила РИА Новости ведение расследования в отношении съемщиков помещений российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русского дома") по подозрению в нарушении закона о внешней торговле.В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц. О возобновлении расследования сообщило во вторник издание Tagesspiegel."Первоначальное расследование прокуратуры Берлина в отношении дипломатов было прекращено в связи с их дипломатическим статусом. Однако прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных лиц и съемщиков помещений "Русского дома". Обвинения касаются нарушений закона о внешней торговле", - сказала Хойсер.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.
https://ria.ru/20240124/slovakiya-1923194680.html
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берлин (город), в мире, россия, мария захарова, москва
Берлин (город), В мире, Россия, Мария Захарова, Москва
В Берлине сообщили о расследовании в отношении арендаторов "Русского дома"

Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении арендаторов "Русского дома"

© РИА Новости / Ольга Семенова Российский дом науки и культуры (РДНК ) в Берлине
Российский дом науки и культуры (РДНК ) в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Ольга Семенова
Российский дом науки и культуры (РДНК ) в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь прокуратуры Берлина Карен Хойсер подтвердила РИА Новости ведение расследования в отношении съемщиков помещений российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русского дома") по подозрению в нарушении закона о внешней торговле.
В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц. О возобновлении расследования сообщило во вторник издание Tagesspiegel.
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"Первоначальное расследование прокуратуры Берлина в отношении дипломатов было прекращено в связи с их дипломатическим статусом. Однако прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных лиц и съемщиков помещений "Русского дома". Обвинения касаются нарушений закона о внешней торговле", - сказала Хойсер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.
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