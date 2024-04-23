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Военный группировки "Днепр" рассказал о защите левого берега от ДРГ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 23.04.2024 (обновлено: 05:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/bereg-1941665118.html
Военный группировки "Днепр" рассказал о защите левого берега от ДРГ
Военный группировки "Днепр" рассказал о защите левого берега от ДРГ - РИА Новости, 23.04.2024
Военный группировки "Днепр" рассказал о защите левого берега от ДРГ
Военнослужащие 1199-го полка группировки "Днепр" защищают левый берег Днепра от проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:19
2024-04-23T05:45
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащие 1199-го полка группировки "Днепр" защищают левый берег Днепра от проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и БПЛА, обеспечивая безопасность освобожденных территорий региона, рассказал журналистам военнослужащий полка с позывным "Бугера". "Противодействуем диверсионно-разведывательным группам ВСУ и десанту украинских националистов на левом берегу… Постоянно у нас напряженная обстановка здесь. Прямого контакта как такового нет, артиллерия в основном работает, FPV-дроны и "Баба-Яга", - сказал военнослужащий. По его словам, наблюдение за берегом с замаскированных позиций ведется и в ночное время. "Недавно мы сбили одну в темное время суток. Поступила команда, что на нашем направлении двигается БПЛА дронного типа "Баба-Яга". Все подтвердилось, она на нас вышла. Мы ее приманили сначала, выстрелами приманили, трассерами. Она на нас пошла. Ее невооруженным глазом не видно, только в тепловизор. И уже сосредоточенным огнем, из пулемета в том числе, мы ее поразили. Ничего не повредила, никого не задела", - рассказал "Бугера". Он добавил, что на этом направлении российскими силами постоянно ведется контрбатарейная борьба с подразделениями ВСУ, которые наносят артиллерийские и минометные удары по домам мирных жителей в прибрежных населенных пунктах.
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html
https://ria.ru/20240420/podpole-1941215104.html
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днепр (река), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный группировки "Днепр" рассказал о защите левого берега от ДРГ

Военный "Бугера": группировка "Днепр" не пускает ДРГ ВСУ на левый берег

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Военнослужащие 1199-го полка группировки "Днепр" защищают левый берег Днепра от проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и БПЛА, обеспечивая безопасность освобожденных территорий региона, рассказал журналистам военнослужащий полка с позывным "Бугера".
"Противодействуем диверсионно-разведывательным группам ВСУ и десанту украинских националистов на левом берегу… Постоянно у нас напряженная обстановка здесь. Прямого контакта как такового нет, артиллерия в основном работает, FPV-дроны и "Баба-Яга", - сказал военнослужащий.
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По его словам, наблюдение за берегом с замаскированных позиций ведется и в ночное время. "Недавно мы сбили одну в темное время суток. Поступила команда, что на нашем направлении двигается БПЛА дронного типа "Баба-Яга". Все подтвердилось, она на нас вышла. Мы ее приманили сначала, выстрелами приманили, трассерами. Она на нас пошла. Ее невооруженным глазом не видно, только в тепловизор. И уже сосредоточенным огнем, из пулемета в том числе, мы ее поразили. Ничего не повредила, никого не задела", - рассказал "Бугера".
Он добавил, что на этом направлении российскими силами постоянно ведется контрбатарейная борьба с подразделениями ВСУ, которые наносят артиллерийские и минометные удары по домам мирных жителей в прибрежных населенных пунктах.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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