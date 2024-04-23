https://ria.ru/20240423/baykonur-1941667183.html

"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года

"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года - РИА Новости, 23.04.2024

"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года

Производитель ракет "Протон" Центр Хруничева и "Роскосмос" предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с космодрома Байконур после 2025 года, хотя... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:09

2024-04-23T06:09

2024-04-23T06:21

наука

космос - риа наука

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роскосмос

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Производитель ракет "Протон" Центр Хруничева и "Роскосмос" предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с космодрома Байконур после 2025 года, хотя ранее предполагалось запустить их все до истечения этого срока, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации "Роскосмос" проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", - сказал Варочко. Так он ответил на вопрос, как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски "Протонов" после 2025 года. Он уточнил, что сегодня в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей "Протон-М". Часть из них будут использованы для выполнения Федеральной космической программы России, часть - для выполнения обязательств по коммерческим запускам. Гендиректор Центра Хруничева отметил, что в связи с геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на этих ракетах часть из них осталась. "В этой связи Центр Хруничева совместно с "Роскосмосом" прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - добавил Варочко. Согласно договоренностям между Россией и Казахстаном, пуски ракет "Протон", как сообщалось ранее, должны прекратиться после 2025 года. В связи с этим будет прекращено и их производство. Космический носитель "Протон" изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. Его первый пуск состоялся 16 июля 1965 года. В дальнейшем "Протон" оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня "Протон-К". Эта ракета летала с 1967 по 2012 годы. Начиная с 2001 года эксплуатируется последняя версия ракеты "Протон-М". Она обладает большей грузоподъемностью и может выводить спутники на боле широкий диапазон орбит. Кроме того, в ней применена схема полной выработки компонентов топлива, что практически полностью исключает остатки вредных компонентов (токсичного несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота в качестве окислителя). Всего было проведено более 400 пусков ракет этой серии.

https://ria.ru/20240423/raketa-1941661079.html

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929451717.html

https://ria.ru/20230316/oneweb-1858295727.html

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космос - риа наука, казахстан, байконур (город), россия, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, протон-м