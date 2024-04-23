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"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года - РИА Новости, 23.04.2024
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Наука
 
06:09 23.04.2024 (обновлено: 06:21 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/baykonur-1941667183.html
"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года
"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года - РИА Новости, 23.04.2024
"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года
Производитель ракет "Протон" Центр Хруничева и "Роскосмос" предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с космодрома Байконур после 2025 года, хотя... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:09
2024-04-23T06:21
наука
космос - риа наука
казахстан
байконур (город)
россия
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
роскосмос
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Производитель ракет "Протон" Центр Хруничева и "Роскосмос" предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с космодрома Байконур после 2025 года, хотя ранее предполагалось запустить их все до истечения этого срока, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации "Роскосмос" проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", - сказал Варочко. Так он ответил на вопрос, как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски "Протонов" после 2025 года. Он уточнил, что сегодня в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей "Протон-М". Часть из них будут использованы для выполнения Федеральной космической программы России, часть - для выполнения обязательств по коммерческим запускам. Гендиректор Центра Хруничева отметил, что в связи с геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на этих ракетах часть из них осталась. "В этой связи Центр Хруничева совместно с "Роскосмосом" прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - добавил Варочко. Согласно договоренностям между Россией и Казахстаном, пуски ракет "Протон", как сообщалось ранее, должны прекратиться после 2025 года. В связи с этим будет прекращено и их производство. Космический носитель "Протон" изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. Его первый пуск состоялся 16 июля 1965 года. В дальнейшем "Протон" оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня "Протон-К". Эта ракета летала с 1967 по 2012 годы. Начиная с 2001 года эксплуатируется последняя версия ракеты "Протон-М". Она обладает большей грузоподъемностью и может выводить спутники на боле широкий диапазон орбит. Кроме того, в ней применена схема полной выработки компонентов топлива, что практически полностью исключает остатки вредных компонентов (токсичного несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота в качестве окислителя). Всего было проведено более 400 пусков ракет этой серии.
https://ria.ru/20240423/raketa-1941661079.html
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казахстан
байконур (город)
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космос - риа наука, казахстан, байконур (город), россия, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, протон-м
Наука, Космос - РИА Наука, Казахстан, Байконур (город), Россия, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Роскосмос, Протон-М
"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года

"Роскосмос" предложил Казахстану продолжить пуски "Протонов" после 2025 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск ракеты-носителя с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Производитель ракет "Протон" Центр Хруничева и "Роскосмос" предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с космодрома Байконур после 2025 года, хотя ранее предполагалось запустить их все до истечения этого срока, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации "Роскосмос" проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", - сказал Варочко.
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Так он ответил на вопрос, как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски "Протонов" после 2025 года.
Он уточнил, что сегодня в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей "Протон-М". Часть из них будут использованы для выполнения Федеральной космической программы России, часть - для выполнения обязательств по коммерческим запускам.
Гендиректор Центра Хруничева отметил, что в связи с геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на этих ракетах часть из них осталась. "В этой связи Центр Хруничева совместно с "Роскосмосом" прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - добавил Варочко.
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Согласно договоренностям между Россией и Казахстаном, пуски ракет "Протон", как сообщалось ранее, должны прекратиться после 2025 года. В связи с этим будет прекращено и их производство.
Космический носитель "Протон" изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. Его первый пуск состоялся 16 июля 1965 года. В дальнейшем "Протон" оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня "Протон-К". Эта ракета летала с 1967 по 2012 годы.
Начиная с 2001 года эксплуатируется последняя версия ракеты "Протон-М". Она обладает большей грузоподъемностью и может выводить спутники на боле широкий диапазон орбит. Кроме того, в ней применена схема полной выработки компонентов топлива, что практически полностью исключает остатки вредных компонентов (токсичного несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота в качестве окислителя).
Всего было проведено более 400 пусков ракет этой серии.
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