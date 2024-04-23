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В России посчитали снежных барсов - РИА Новости, 23.04.2024
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Хорошие новости
 
19:54 23.04.2024 (обновлено: 20:53 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/barsy-1941872155.html
В России посчитали снежных барсов
В России посчитали снежных барсов - РИА Новости, 23.04.2024
В России посчитали снежных барсов
Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года показали, что на территории России находится 87 этих животных, большинство из них - в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:54
2024-04-23T20:53
хорошие новости
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красноярский край
республика алтай
международный союз охраны природы
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года показали, что на территории России находится 87 этих животных, большинство из них - в республике Алтай, сообщили в Межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис". "Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года при поддержке Межрегиональной ассоциации "Ирбис" и координации Национального парка "Сайлюгемский" показали, что на территории России находится 87 ирбисов", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, больше всего барсов заметили в республике Алтай - 54 особи. Еще 15 обитает в Туве, 11 - в Красноярском крае и семь - в Бурятии. В организации отметили, что исследователи пробирались через труднодоступные места, используя автомобили повышенной проходимости, снегоходы, лошадей и даже вертолеты, чтобы установить фотоловушки. "В этом году в Республике Алтай зафиксировано на 10 снежных барсов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дает результаты", - приводятся в сообщении слова председателя общего собрания Ассоциации "Ирбис" Али Узденова. Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания. Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" была создана в июне 2021 года с целью сохранения двух приоритетных для России видов животных: снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали).
https://ria.ru/20240423/snezhnyybars-1938004302.html
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россия, красноярский край, республика алтай, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Россия, Красноярский край, Республика Алтай, Международный союз охраны природы
В России посчитали снежных барсов

В России насчитали 87 снежных барсов, большинство из них - в республике Алтай

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамка снежного барса
Самка снежного барса - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самка снежного барса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года показали, что на территории России находится 87 этих животных, большинство из них - в республике Алтай, сообщили в Межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".
"Результаты ежегодного всероссийского учета снежных барсов 2024 года при поддержке Межрегиональной ассоциации "Ирбис" и координации Национального парка "Сайлюгемский" показали, что на территории России находится 87 ирбисов", - говорится в сообщении.
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По данным ассоциации, больше всего барсов заметили в республике Алтай - 54 особи. Еще 15 обитает в Туве, 11 - в Красноярском крае и семь - в Бурятии.
В организации отметили, что исследователи пробирались через труднодоступные места, используя автомобили повышенной проходимости, снегоходы, лошадей и даже вертолеты, чтобы установить фотоловушки.
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"В этом году в Республике Алтай зафиксировано на 10 снежных барсов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дает результаты", - приводятся в сообщении слова председателя общего собрания Ассоциации "Ирбис" Али Узденова.
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. Увидеть ирбиса в дикой природе почти невозможно. Он внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах обитания.
Межрегиональная Ассоциация "Ирбис" была создана в июне 2021 года с целью сохранения двух приоритетных для России видов животных: снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана (аргали).
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