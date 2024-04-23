https://ria.ru/20240423/azerbaydzhan-1941782343.html

Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев

Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев - РИА Новости, 23.04.2024

Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев

Баку и Ереван имеют общее понимание, как должно выглядеть мирное соглашение, остается "лишь проработать детали", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:16

2024-04-23T15:16

2024-04-23T15:16

в мире

азербайджан

ильхам алиев

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg

БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Баку и Ереван имеют общее понимание, как должно выглядеть мирное соглашение, остается "лишь проработать детали", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы ближе к решению вопроса (к подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде", - сказал Алиев. Он также напомнил, что несколько лет назад не было даже достигнуто соглашение по Мадридским принципам. "На тот момент не существовало даже проекта мирного соглашения. Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - отметил президент Азербайджана.

https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, ильхам алиев, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе