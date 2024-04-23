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Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев - РИА Новости, 23.04.2024
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15:16 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/azerbaydzhan-1941782343.html
Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев
Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев - РИА Новости, 23.04.2024
Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев
Баку и Ереван имеют общее понимание, как должно выглядеть мирное соглашение, остается "лишь проработать детали", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:16
2024-04-23T15:16
в мире
азербайджан
ильхам алиев
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Баку и Ереван имеют общее понимание, как должно выглядеть мирное соглашение, остается "лишь проработать детали", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы ближе к решению вопроса (к подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде", - сказал Алиев. Он также напомнил, что несколько лет назад не было даже достигнуто соглашение по Мадридским принципам. "На тот момент не существовало даже проекта мирного соглашения. Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - отметил президент Азербайджана.
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Баку и Ереван близки к мирному соглашению как никогда, заявил Алиев

Алиев: Баку и Ереван в целом понимают, как должно выглядеть мирное соглашение

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Баку и Ереван имеют общее понимание, как должно выглядеть мирное соглашение, остается "лишь проработать детали", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы ближе к решению вопроса (к подписанию соглашения о мире – ред.), чем когда-либо прежде", - сказал Алиев.
Он также напомнил, что несколько лет назад не было даже достигнуто соглашение по Мадридским принципам. "На тот момент не существовало даже проекта мирного соглашения. Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам нужно лишь проработать детали. Однако, конечно, обеим сторонам нужно время", - отметил президент Азербайджана.
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В миреАзербайджанИльхам АлиевАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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