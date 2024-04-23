https://ria.ru/20240423/atacms-1941707794.html

Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко

Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко

Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:54

2024-04-23T10:54

2024-04-23T11:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. "Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет", - сказала она. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936810270.html

https://ria.ru/20231018/atacms-1903580775.html

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"На ход СВО это не повлияет" – Матвиенко о поставках ракет ATACMS Киеву Ракеты ATACMS будут так же сбиваться, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход спецоперации, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости. 2024-04-23T10:54 true PT2M13S

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в мире, украина, россия, сша, валентина матвиенко