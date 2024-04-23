https://ria.ru/20240423/atacms-1941707794.html
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:54
2024-04-23T10:54
2024-04-23T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941710547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef4b0f3f0263dcd5d3a5762e629d3195.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. "Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет", - сказала она. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936810270.html
https://ria.ru/20231018/atacms-1903580775.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941710547_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f62aa6d8b184fd03735ca152e228a21d.jpg
"На ход СВО это не повлияет" – Матвиенко о поставках ракет ATACMS Киеву
Ракеты ATACMS будут так же сбиваться, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход спецоперации, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
2024-04-23T10:54
true
PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Валентина Матвиенко
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: поставки Украине ракет ATACMS не повлияют на ход СВО