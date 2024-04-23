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Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 23.04.2024 (обновлено: 11:25 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/atacms-1941707794.html
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:54
2024-04-23T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
валентина матвиенко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. "Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет", - сказала она. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936810270.html
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"На ход СВО это не повлияет" – Матвиенко о поставках ракет ATACMS Киеву
Ракеты ATACMS будут так же сбиваться, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход спецоперации, заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
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в мире, украина, россия, сша, валентина матвиенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Валентина Матвиенко
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: поставки Украине ракет ATACMS не повлияют на ход СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
"Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет", - сказала она.
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Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВалентина Матвиенко
 
 
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