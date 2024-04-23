Рейтинг@Mail.ru
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 23.04.2024 (обновлено: 20:32 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941878719.html
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии - РИА Новости, 23.04.2024
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии
Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:25
2024-04-23T20:32
в мире
армения
азербайджан
грузия
sputnik армения
армянская апостольская церковь
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874060_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7cd88ccf8462c248be3fef2fb12df8fc.jpg
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном в нынешнем формате, передает Sputnik Армения. "Полиция начала задерживать граждан, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. Задержаны полковник запаса Мигран Махсудян и представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян. В числе задержанных и политолог Сурен Петросян", - пишет агентство. В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий. В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941735744.html
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html
армения
азербайджан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874060_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_845ef1d912da27027cac80adbbd5bc8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, грузия, sputnik армения, армянская апостольская церковь, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия, Sputnik Армения, Армянская апостольская церковь, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии

Sputnik Армения: полиция задерживает активистов, перекрывших дорогу к Грузии

© Sputnik / Арам НерсесянСитуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен
Ситуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ситуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном в нынешнем формате, передает Sputnik Армения.
"Полиция начала задерживать граждан, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. Задержаны полковник запаса Мигран Махсудян и представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян. В числе задержанных и политолог Сурен Петросян", - пишет агентство.
Автотрасса Ереван-Севан, заблокированная протестующими против процесса делимитации границы с Азербайджаном
В Армении протестующие заблокировали автотрассу Ереван — Севан
Вчера, 12:18
В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном
22 апреля, 11:05
 
В миреАрменияАзербайджанГрузияSputnik АрменияАрмянская апостольская церковьУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала