https://ria.ru/20240423/armeniya-1941878719.html

В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии

В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии - РИА Новости, 23.04.2024

В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии

Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:25

2024-04-23T20:25

2024-04-23T20:32

в мире

армения

азербайджан

грузия

sputnik армения

армянская апостольская церковь

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874060_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7cd88ccf8462c248be3fef2fb12df8fc.jpg

ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном в нынешнем формате, передает Sputnik Армения. "Полиция начала задерживать граждан, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. Задержаны полковник запаса Мигран Махсудян и представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян. В числе задержанных и политолог Сурен Петросян", - пишет агентство. В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий. В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".

https://ria.ru/20240423/armeniya-1941735744.html

https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html

армения

азербайджан

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, грузия, sputnik армения, армянская апостольская церковь, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе