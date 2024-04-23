https://ria.ru/20240423/armeniya-1941878719.html
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии - РИА Новости, 23.04.2024
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии
Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:25
2024-04-23T20:25
2024-04-23T20:32
в мире
армения
азербайджан
грузия
sputnik армения
армянская апостольская церковь
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874060_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7cd88ccf8462c248be3fef2fb12df8fc.jpg
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном в нынешнем формате, передает Sputnik Армения. "Полиция начала задерживать граждан, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. Задержаны полковник запаса Мигран Махсудян и представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян. В числе задержанных и политолог Сурен Петросян", - пишет агентство. В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий. В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941735744.html
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html
армения
азербайджан
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941874060_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_845ef1d912da27027cac80adbbd5bc8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, грузия, sputnik армения, армянская апостольская церковь, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия, Sputnik Армения, Армянская апостольская церковь, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Армении начались задержания активистов, перекрывших дорогу к Грузии
Sputnik Армения: полиция задерживает активистов, перекрывших дорогу к Грузии
ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Полиция Армении начала задержания участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном в нынешнем формате, передает Sputnik Армения.
"Полиция начала задерживать граждан, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. Задержаны полковник запаса Мигран Махсудян и представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян. В числе задержанных и политолог Сурен Петросян", - пишет агентство.
В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Протестующие в Армении начиная с субботы перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
В пятницу в МИД Армении сообщили, что комиссии двух стран по вопросам делимитации границ предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".