https://ria.ru/20240423/arest-1941845351.html
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт - РИА Новости, 23.04.2024
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт
Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:57
2024-04-23T17:57
2024-04-23T18:16
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ организации "Легион Свобода России"*, он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области."Житель Брянской области, являясь участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в соответствии с законодательством Российской Федерации, получил указание от куратора забрать из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и передать иным лицам для совершения ими террористического акта на территории Брянской области", – говорится в сообщении.Отмечается, что Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Брянской области о заключении его под стражу."После изъятия взрывного устройства из тайника фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года", – уточняется в сообщении.Уточняется, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).* Террористическая организация, запрещенная в России
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Видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске
ФСБ показала видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске.
Задержанный признался, что ему поступило задание забрать взрывчатку из тайника и подготовить теракт в общественном месте.
2024-04-23T17:57
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брянск, общество, россия, брянская область
Брянск, Общество, Россия, Брянская область
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт
В Брянске арестовали сторонника украинских националистов, готовившего теракт
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ организации "Легион Свобода России"*, он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Житель Брянской области, являясь участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в соответствии с законодательством Российской Федерации, получил указание от куратора забрать из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и передать иным лицам для совершения ими террористического акта на территории Брянской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Брянской области о заключении его под стражу.
"После изъятия взрывного устройства из тайника фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года", – уточняется в сообщении.
Уточняется, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
* Террористическая организация, запрещенная в России