Рейтинг@Mail.ru
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 23.04.2024 (обновлено: 18:16 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/arest-1941845351.html
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт - РИА Новости, 23.04.2024
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт
Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:57
2024-04-23T18:16
брянск
общество
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ организации "Легион Свобода России"*, он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области."Житель Брянской области, являясь участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в соответствии с законодательством Российской Федерации, получил указание от куратора забрать из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и передать иным лицам для совершения ими террористического акта на территории Брянской области", – говорится в сообщении.Отмечается, что Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Брянской области о заключении его под стражу."После изъятия взрывного устройства из тайника фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года", – уточняется в сообщении.Уточняется, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске
ФСБ показала видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Задержанный признался, что ему поступило задание забрать взрывчатку из тайника и подготовить теракт в общественном месте.
2024-04-23T17:57
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, общество, россия, брянская область
Брянск, Общество, Россия, Брянская область
В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт

В Брянске арестовали сторонника украинских националистов, готовившего теракт

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ организации "Легион Свобода России"*, он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Житель Брянской области, являясь участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в соответствии с законодательством Российской Федерации, получил указание от куратора забрать из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и передать иным лицам для совершения ими террористического акта на территории Брянской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Брянской области о заключении его под стражу.
"После изъятия взрывного устройства из тайника фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года", – уточняется в сообщении.
Уточняется, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
* Террористическая организация, запрещенная в России
Николай Конашенок в суде
Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов
17 апреля, 15:58
 
БрянскОбществоРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала