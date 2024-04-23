https://ria.ru/20240423/arest-1941845351.html

В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт

В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт - РИА Новости, 23.04.2024

В Брянске арестовали сторонника националистов, готовившего теракт

Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:57

2024-04-23T17:57

2024-04-23T18:16

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд отправил под стражу до 21 июня обвиняемого в пособничестве к приготовлению террористического акта жителя Брянской области, участника запрещенной в РФ организации "Легион Свобода России"*, он был задержан во время изъятия взрывного устройства из тайника, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области."Житель Брянской области, являясь участником организации "Легион Свобода России"*, признанной террористической в соответствии с законодательством Российской Федерации, получил указание от куратора забрать из специально оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и передать иным лицам для совершения ими террористического акта на территории Брянской области", – говорится в сообщении.Отмечается, что Советский районный суд Брянска удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Брянской области о заключении его под стражу."После изъятия взрывного устройства из тайника фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 июня 2024 года", – уточняется в сообщении.Уточняется, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240417/konashenok-1940603046.html

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Видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске ФСБ показала видео задержания сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске. Задержанный признался, что ему поступило задание забрать взрывчатку из тайника и подготовить теракт в общественном месте. 2024-04-23T17:57 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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брянск, общество, россия, брянская область