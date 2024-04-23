https://ria.ru/20240423/angara-1941707626.html
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара"
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара" - РИА Новости, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара"
Омский филиал Центра имени Хруничева производственное объединение "Полёт" сможет выйти на ранее объявленные темпы производства по восемь ракет "Ангара" в год к... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:53
2024-04-23T10:53
2024-04-23T10:53
космос - риа наука
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
ангара (ракета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939342583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbb829611fd271f9117dba7305b136c0.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Омский филиал Центра имени Хруничева производственное объединение "Полёт" сможет выйти на ранее объявленные темпы производства по восемь ракет "Ангара" в год к 2027-2028 годам, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "В настоящее время проводятся работы по дооснащению производственных площадей нашего омского филиала ПО "Полет" с целью обеспечения ежегодного выпуска ракет-носителей в запланированном объеме. При обеспечении соответствующего финансирования, мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 годах", - сказал Варочко. Ранее сообщалось, что после модернизации производственных мощностей "Полёт" сможет выйти на серийное производство по восемь ракет "Ангара" в год в 2024 году. Семейство ракет "Ангара" включает носители различных классов (пока летали только лёгкая "Ангара-1.2" и тяжёлая "Ангара-А5"). Они собираются из универсальных ракетных модулей (УРМ), за счёт различных комбинаций которых можно добиться различной грузоподъёмности. Так,"Ангара-1.2" грузоподъемностью около трех тонн состоит из одного УРМ-1, а "Ангара-А5" из пяти УРМ-1 на первой и второй ступенях ступени и одного УРМ-2 на третьей.
https://ria.ru/20240423/angara-1941702752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета)
Космос - РИА Наука, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Ангара (ракета)
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара"
Варочко: "Полёт" к 2027-2028 гг будет выпускать по восемь ракет "Ангара" в год
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Омский филиал Центра имени Хруничева производственное объединение "Полёт" сможет выйти на ранее объявленные темпы производства по восемь ракет "Ангара" в год к 2027-2028 годам, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"В настоящее время проводятся работы по дооснащению производственных площадей нашего омского филиала ПО "Полет" с целью обеспечения ежегодного выпуска ракет-носителей в запланированном объеме. При обеспечении соответствующего финансирования, мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 годах", - сказал Варочко.
Ранее сообщалось, что после модернизации производственных мощностей "Полёт" сможет выйти на серийное производство по восемь ракет "Ангара" в год в 2024 году.
Семейство ракет "Ангара" включает носители различных классов (пока летали только лёгкая "Ангара-1.2" и тяжёлая "Ангара-А5"). Они собираются из универсальных ракетных модулей (УРМ), за счёт различных комбинаций которых можно добиться различной грузоподъёмности. Так,"Ангара-1.2" грузоподъемностью около трех тонн состоит из одного УРМ-1, а "Ангара-А5" из пяти УРМ-1 на первой и второй ступенях ступени и одного УРМ-2 на третьей.