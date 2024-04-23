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В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара" - РИА Новости, 23.04.2024
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10:53 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/angara-1941707626.html
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара"
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара" - РИА Новости, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара"
Омский филиал Центра имени Хруничева производственное объединение "Полёт" сможет выйти на ранее объявленные темпы производства по восемь ракет "Ангара" в год к... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:53
2024-04-23T10:53
космос - риа наука
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
ангара (ракета)
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Омский филиал Центра имени Хруничева производственное объединение "Полёт" сможет выйти на ранее объявленные темпы производства по восемь ракет "Ангара" в год к 2027-2028 годам, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "В настоящее время проводятся работы по дооснащению производственных площадей нашего омского филиала ПО "Полет" с целью обеспечения ежегодного выпуска ракет-носителей в запланированном объеме. При обеспечении соответствующего финансирования, мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 годах", - сказал Варочко. Ранее сообщалось, что после модернизации производственных мощностей "Полёт" сможет выйти на серийное производство по восемь ракет "Ангара" в год в 2024 году. Семейство ракет "Ангара" включает носители различных классов (пока летали только лёгкая "Ангара-1.2" и тяжёлая "Ангара-А5"). Они собираются из универсальных ракетных модулей (УРМ), за счёт различных комбинаций которых можно добиться различной грузоподъёмности. Так,"Ангара-1.2" грузоподъемностью около трех тонн состоит из одного УРМ-1, а "Ангара-А5" из пяти УРМ-1 на первой и второй ступенях ступени и одного УРМ-2 на третьей.
https://ria.ru/20240423/angara-1941702752.html
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космос - риа наука, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета)
Космос - РИА Наука, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Ангара (ракета)
В Центре Хруничева рассказали о темпах производства ракет "Ангара"

Варочко: "Полёт" к 2027-2028 гг будет выпускать по восемь ракет "Ангара" в год

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкКоллектив сотрудников у ракеты "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Коллектив сотрудников у ракеты Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Коллектив сотрудников у ракеты "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Омский филиал Центра имени Хруничева производственное объединение "Полёт" сможет выйти на ранее объявленные темпы производства по восемь ракет "Ангара" в год к 2027-2028 годам, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"В настоящее время проводятся работы по дооснащению производственных площадей нашего омского филиала ПО "Полет" с целью обеспечения ежегодного выпуска ракет-носителей в запланированном объеме. При обеспечении соответствующего финансирования, мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 годах", - сказал Варочко.
Ранее сообщалось, что после модернизации производственных мощностей "Полёт" сможет выйти на серийное производство по восемь ракет "Ангара" в год в 2024 году.
Семейство ракет "Ангара" включает носители различных классов (пока летали только лёгкая "Ангара-1.2" и тяжёлая "Ангара-А5"). Они собираются из универсальных ракетных модулей (УРМ), за счёт различных комбинаций которых можно добиться различной грузоподъёмности. Так,"Ангара-1.2" грузоподъемностью около трех тонн состоит из одного УРМ-1, а "Ангара-А5" из пяти УРМ-1 на первой и второй ступенях ступени и одного УРМ-2 на третьей.
Ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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Вчера, 10:37
 
Космос - РИА НаукаАлексей ВарочкоГКНПЦ имени М. В. ХруничеваАнгара (ракета)
 
 
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