https://ria.ru/20240423/angara-1941697930.html

В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"

В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары" - РИА Новости, 23.04.2024

В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"

Лётные испытания ракеты "Ангара" завершатся после ещё трёх пусков лёгкой "Ангара-1.2" и трёх тяжёлой "Ангары-А5", при этом по программе испытаний с космодрома... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:13

2024-04-23T10:13

2024-04-23T10:13

космос - риа наука

плесецк

алексей варочко

олимпийский комитет россии (окр)

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Лётные испытания ракеты "Ангара" завершатся после ещё трёх пусков лёгкой "Ангара-1.2" и трёх тяжёлой "Ангары-А5", при этом по программе испытаний с космодрома Восточный пока запланирован один пуск, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "По программе летных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2". По программе летных испытаний в рамках ОКР "Амур" на первом этапе запланирован один пуск ракеты "Ангара-А5", - сказал Варочко. Он пояснил, что пуски ракет "Ангара" определяются потребностями государственных или коммерческих заказчиков, от них и будет зависеть количество будущих пусков. Первый старт "Ангары-А5" с Восточного после двух переносов подряд состоялся 11 апреля. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5". Комплекс для ракет "Ангара" на Восточном носит название "Амур".

https://ria.ru/20240417/vostochnyy-1940635693.html

плесецк

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, плесецк, алексей варочко, олимпийский комитет россии (окр), гкнпц имени м. в. хруничева