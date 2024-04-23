Рейтинг@Mail.ru
В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары" - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/angara-1941697930.html
В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"
В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары" - РИА Новости, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"
Лётные испытания ракеты "Ангара" завершатся после ещё трёх пусков лёгкой "Ангара-1.2" и трёх тяжёлой "Ангары-А5", при этом по программе испытаний с космодрома... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:13
2024-04-23T10:13
космос - риа наука
плесецк
алексей варочко
олимпийский комитет россии (окр)
гкнпц имени м. в. хруничева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939399796_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_ba6f682cdf5bdfff04150192fa4e8180.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Лётные испытания ракеты "Ангара" завершатся после ещё трёх пусков лёгкой "Ангара-1.2" и трёх тяжёлой "Ангары-А5", при этом по программе испытаний с космодрома Восточный пока запланирован один пуск, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "По программе летных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2". По программе летных испытаний в рамках ОКР "Амур" на первом этапе запланирован один пуск ракеты "Ангара-А5", - сказал Варочко. Он пояснил, что пуски ракет "Ангара" определяются потребностями государственных или коммерческих заказчиков, от них и будет зависеть количество будущих пусков. Первый старт "Ангары-А5" с Восточного после двух переносов подряд состоялся 11 апреля. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5". Комплекс для ракет "Ангара" на Восточном носит название "Амур".
https://ria.ru/20240417/vostochnyy-1940635693.html
плесецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939399796_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_5cc13ac82464556aabd40502086dff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, плесецк, алексей варочко, олимпийский комитет россии (окр), гкнпц имени м. в. хруничева
Космос - РИА Наука, Плесецк, Алексей Варочко, Олимпийский комитет России (ОКР), ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"

Варочко: летные испытания ракеты "Ангара" завершатся после шести пусков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Лётные испытания ракеты "Ангара" завершатся после ещё трёх пусков лёгкой "Ангара-1.2" и трёх тяжёлой "Ангары-А5", при этом по программе испытаний с космодрома Восточный пока запланирован один пуск, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
«
"По программе летных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2". По программе летных испытаний в рамках ОКР "Амур" на первом этапе запланирован один пуск ракеты "Ангара-А5", - сказал Варочко.
Он пояснил, что пуски ракет "Ангара" определяются потребностями государственных или коммерческих заказчиков, от них и будет зависеть количество будущих пусков.
Первый старт "Ангары-А5" с Восточного после двух переносов подряд состоялся 11 апреля. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5".
Комплекс для ракет "Ангара" на Восточном носит название "Амур".
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Путин поручил достроить новый стартовый стол на Восточном
17 апреля, 18:09
 
Космос - РИА НаукаПлесецкАлексей ВарочкоОлимпийский комитет России (ОКР)ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала