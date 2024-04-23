В Центре Хруничева рассказали, когда завершатся летные испытания "Ангары"
Варочко: летные испытания ракеты "Ангара" завершатся после шести пусков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Лётные испытания ракеты "Ангара" завершатся после ещё трёх пусков лёгкой "Ангара-1.2" и трёх тяжёлой "Ангары-А5", при этом по программе испытаний с космодрома Восточный пока запланирован один пуск, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
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"По программе летных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2". По программе летных испытаний в рамках ОКР "Амур" на первом этапе запланирован один пуск ракеты "Ангара-А5", - сказал Варочко.
Он пояснил, что пуски ракет "Ангара" определяются потребностями государственных или коммерческих заказчиков, от них и будет зависеть количество будущих пусков.
Первый старт "Ангары-А5" с Восточного после двух переносов подряд состоялся 11 апреля. Стартовый комплекс там строится с 2018 года. До этого с Плесецка три раза стартовала "Ангара-1.2" (первый – в 2014 году) и три раза "Ангара-А5".
Комплекс для ракет "Ангара" на Восточном носит название "Амур".
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