https://ria.ru/20240423/aliev-1941768221.html
В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию
В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию - РИА Новости, 23.04.2024
В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию
Баку весьма положительно оценивает итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, заявил помощник президента закавказской республики Хикмет... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:12
2024-04-23T14:12
2024-04-23T14:12
россия
азербайджан
ильхам алиев
хикмет гаджиев
политика
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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Баку весьма положительно оценивает итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, заявил помощник президента закавказской республики Хикмет Гаджиев. "Азербайджанская сторона весьма положительно оценивает итоги этого визита. Отмечу, что визит прошел в духе стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Россией. В рамках визита главы государств обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки. Это касается политических, экономических и торговых связей между Азербайджаном и Россией, взаимных инвестиций, гуманитарных и других вопросов. Увеличение товарооборота было особо подчеркнуто как положительный момент. С удовлетворением было отмечено, что практически по каждому направлению азербайджанско-российских отношений наблюдается положительная динамика", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому агентству АПА.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, ильхам алиев, хикмет гаджиев, политика
Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Хикмет Гаджиев, Политика
В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию
Помощник Алиева: Азербайджан весьма положительно оценивает итоги визита в Россию
БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Баку весьма положительно оценивает итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, заявил помощник президента закавказской республики Хикмет Гаджиев.
"Азербайджанская сторона весьма положительно оценивает итоги этого визита. Отмечу, что визит прошел в духе стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Россией. В рамках визита главы государств обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки. Это касается политических, экономических и торговых связей между Азербайджаном и Россией, взаимных инвестиций, гуманитарных и других вопросов. Увеличение товарооборота было особо подчеркнуто как положительный момент. С удовлетворением было отмечено, что практически по каждому направлению азербайджанско-российских отношений наблюдается положительная динамика", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому агентству АПА.