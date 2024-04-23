https://ria.ru/20240423/aliev-1941768221.html

В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию

В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию - РИА Новости, 23.04.2024

В Баку "весьма положительно" оценили итоги визита Алиева в Россию

Баку весьма положительно оценивает итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, заявил помощник президента закавказской республики Хикмет... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:12

2024-04-23T14:12

2024-04-23T14:12

россия

азербайджан

ильхам алиев

хикмет гаджиев

политика

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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Баку весьма положительно оценивает итоги визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию, заявил помощник президента закавказской республики Хикмет Гаджиев. "Азербайджанская сторона весьма положительно оценивает итоги этого визита. Отмечу, что визит прошел в духе стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Россией. В рамках визита главы государств обсудили вопросы, касающиеся двусторонней повестки. Это касается политических, экономических и торговых связей между Азербайджаном и Россией, взаимных инвестиций, гуманитарных и других вопросов. Увеличение товарооборота было особо подчеркнуто как положительный момент. С удовлетворением было отмечено, что практически по каждому направлению азербайджанско-российских отношений наблюдается положительная динамика", - сказал Гаджиев в интервью азербайджанскому агентству АПА.

https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, азербайджан, ильхам алиев, хикмет гаджиев, политика