https://ria.ru/20240423/aktsiya-1941898115.html
В центре Буэнос-Айреса прошла акция против политики властей
В центре Буэнос-Айреса прошла акция против политики властей - РИА Новости, 23.04.2024
В центре Буэнос-Айреса прошла акция против политики властей
Десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования, передает корреспондент... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:58
2024-04-23T23:58
2024-04-23T23:58
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным. Перед президентским дворцом собрались тысячи человек, которые пытаются поместиться на площади и близлежащих улицах, стараясь выбирать не затопленные после прошедшего накануне дождя газоны и тротуары. Сам дворец обнесен железными щитами, за которыми в несколько рядов стоит полиция. Неподалеку дежурит спецтехника. Но обстановка у дворца спокойная: звучит музыка, люди танцуют, едят хот-доги, сосиски для которых жарят тут же. Близлежащие проспекты, ведущие к дворцу, перекрыты для движения транспорта. По ним от здания конгресса, что находится в 15 минутах ходьбы, движется толпа манифестантов Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины, но и в других городах.
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941845830.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В центре Буэнос-Айреса прошла акция против политики властей
В центре Буэнос-Айреса тысячи студентов и преподавателей вышли на акцию
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Десятки тысяч студентов и преподавателей собрались в центре Буэнос-Айреса в знак протеста против политики властей в сфере образования, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты выступают против сокращения расходов на развитие университетов, требуют от правительства оставить образование бесплатным.
Перед президентским дворцом собрались тысячи человек, которые пытаются поместиться на площади и близлежащих улицах, стараясь выбирать не затопленные после прошедшего накануне дождя газоны и тротуары.
Сам дворец обнесен железными щитами, за которыми в несколько рядов стоит полиция. Неподалеку дежурит спецтехника. Но обстановка у дворца спокойная: звучит музыка, люди танцуют, едят хот-доги, сосиски для которых жарят тут же.
Близлежащие проспекты, ведущие к дворцу, перекрыты для движения транспорта. По ним от здания конгресса, что находится в 15 минутах ходьбы, движется толпа манифестантов
Подобные акции протеста проходят не только в столице Аргентины
, но и в других городах.