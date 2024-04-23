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Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов - РИА Новости, 23.04.2024
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09:00 23.04.2024
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Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов
Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов
Европейский бизнес должен сказать свое слово по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, ответные меры Москвы на такие... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:00
2024-04-23T09:00
экономика
украина
россия
валентина матвиенко
дмитрий киселев
конгресс сша
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европейский бизнес должен сказать свое слово по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, ответные меры Москвы на такие действия будут жесткими, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Я думаю, что бизнес европейский должен сказать свое слово, потому что наши ответные меры жестко ударят по европейскому бизнесу. Поэтому не советовала бы им принимать такие решения", - отметила Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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экономика, украина, россия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, конгресс сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, ответные меры россии на санкции
Экономика, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Конгресс США, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Ответные меры России на санкции
Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов

Матвиенко: бизнес в ЕС должен сказать свое слово насчет конфискации активов РФ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европейский бизнес должен сказать свое слово по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, ответные меры Москвы на такие действия будут жесткими, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Я думаю, что бизнес европейский должен сказать свое слово, потому что наши ответные меры жестко ударят по европейскому бизнесу. Поэтому не советовала бы им принимать такие решения", - отметила Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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ЭкономикаУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевКонгресс СШАЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииОтветные меры России на санкции
 
 
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