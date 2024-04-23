https://ria.ru/20240423/aktivy-1941680787.html
Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов
Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов
Европейский бизнес должен сказать свое слово по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, ответные меры Москвы на такие... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:00
2024-04-23T09:00
2024-04-23T09:00
экономика
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россия
валентина матвиенко
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конгресс сша
евросоюз
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европейский бизнес должен сказать свое слово по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов в пользу Киева, ответные меры Москвы на такие действия будут жесткими, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Я думаю, что бизнес европейский должен сказать свое слово, потому что наши ответные меры жестко ударят по европейскому бизнесу. Поэтому не советовала бы им принимать такие решения", - отметила Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, россия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, конгресс сша, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, ответные меры россии на санкции
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Матвиенко призвала европейский бизнес высказаться о конфискации активов
Матвиенко: бизнес в ЕС должен сказать свое слово насчет конфискации активов РФ