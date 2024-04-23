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Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами - РИА Новости, 23.04.2024
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08:45 23.04.2024 (обновлено: 08:48 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html
Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами
Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами
Американцы своей внешней политикой хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность, в которой Вашингтон не заинтересован, заявила РИА Новости спикер... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:45
2024-04-23T08:48
экономика
россия
европа
сша
валентина матвиенко
дмитрий киселев
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американцы своей внешней политикой хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность, в которой Вашингтон не заинтересован, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Сейчас они (США) хотят ее еще додушить, еще больше снизить конкурентоспособность Европы, в которой они не заинтересованы", - сказала политик в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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экономика, россия, европа, сша, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф
Экономика, Россия, Европа, США, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ
Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами

Матвиенко: США хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американцы своей внешней политикой хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность, в которой Вашингтон не заинтересован, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Сейчас они (США) хотят ее еще додушить, еще больше снизить конкурентоспособность Европы, в которой они не заинтересованы", - сказала политик в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
В РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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ЭкономикаРоссияЕвропаСШАВалентина МатвиенкоДмитрий КиселевСовет Федерации РФ
 
 
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