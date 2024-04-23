https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html

Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами

Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами

Американцы своей внешней политикой хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность, в которой Вашингтон не заинтересован, заявила РИА Новости спикер... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:45

2024-04-23T08:45

2024-04-23T08:48

экономика

россия

европа

сша

валентина матвиенко

дмитрий киселев

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американцы своей внешней политикой хотят додушить Европу, снизив ее конкурентоспособность, в которой Вашингтон не заинтересован, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Сейчас они (США) хотят ее еще додушить, еще больше снизить конкурентоспособность Европы, в которой они не заинтересованы", - сказала политик в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В РФ называли заморозку российских активов на Западе воровством. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, сша, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф