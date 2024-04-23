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В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
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08:15 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941675558.html
В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко
В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко
Европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:15
2024-04-23T08:15
экономика
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украина
валентина матвиенко
дмитрий киселев
совет федерации рф
конгресс сша
санкции
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Когда против нас готовили пакет санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", - сказала спикер СФ в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По ее мнению, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", - сказала Матвиенко. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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экономика, россия, украина, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, конгресс сша, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, Конгресс США, Санкции, Реакция на санкции, Санкции в отношении России
В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко

Матвиенко: европейцы знают, что в случае изъятия активов РФ ответ будет жестким

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Когда против нас готовили пакет санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", - сказала спикер СФ в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По ее мнению, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", - сказала Матвиенко.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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