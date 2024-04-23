https://ria.ru/20240423/aktivy-1941675558.html

В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко

В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко

Европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:15

2024-04-23T08:15

2024-04-23T08:15

экономика

россия

украина

валентина матвиенко

дмитрий киселев

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конгресс сша

санкции

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Когда против нас готовили пакет санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", - сказала спикер СФ в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По ее мнению, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", - сказала Матвиенко. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф, конгресс сша, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии