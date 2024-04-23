В Европе знают о последствиях изъятия российских активов, заявила Матвиенко
Матвиенко: европейцы знают, что в случае изъятия активов РФ ответ будет жестким
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнтервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Валентины Матвиенко гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
"Когда против нас готовили пакет санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", - сказала спикер СФ в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
По ее мнению, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов. "И они держатся пока до последнего, что называется", - сказала Матвиенко.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
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