https://ria.ru/20240423/afrika-1941853653.html

Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента

Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента - РИА Новости, 23.04.2024

Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:36

2024-04-23T18:36

2024-04-23T18:36

африка

россия

николай патрушев

руанда

в мире

республика конго

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте, а также двустороннее взаимодействие, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Сотрудничество в области безопасности и экономики, а также ситуация в Африке обсуждены на встречах с генеральным секретарем национальных служб разведки и безопасности Руанды Джозефом Нзабамвитой, генеральным секретарем совета национальной безопасности Республики Конго Жан-Домиником Окемба", - сообщили в Совбезе. В Санкт-Петербурге проходит международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

африка

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руанда

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Кирилл Волков

африка, россия, николай патрушев, руанда, в мире, республика конго