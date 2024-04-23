https://ria.ru/20240423/afrika-1941853653.html
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента - РИА Новости, 23.04.2024
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:36
2024-04-23T18:36
2024-04-23T18:36
африка
россия
николай патрушев
руанда
в мире
республика конго
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте, а также двустороннее взаимодействие, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Сотрудничество в области безопасности и экономики, а также ситуация в Африке обсуждены на встречах с генеральным секретарем национальных служб разведки и безопасности Руанды Джозефом Нзабамвитой, генеральным секретарем совета национальной безопасности Республики Конго Жан-Домиником Окемба", - сообщили в Совбезе. В Санкт-Петербурге проходит международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, николай патрушев, руанда, в мире, республика конго
Африка, Россия, Николай Патрушев, Руанда, В мире, Республика Конго
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из Руанды и Конго