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Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента - РИА Новости, 23.04.2024
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18:36 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/afrika-1941853653.html
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента - РИА Новости, 23.04.2024
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:36
2024-04-23T18:36
африка
россия
николай патрушев
руанда
в мире
республика конго
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте, а также двустороннее взаимодействие, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата СБ РФ. "Сотрудничество в области безопасности и экономики, а также ситуация в Африке обсуждены на встречах с генеральным секретарем национальных служб разведки и безопасности Руанды Джозефом Нзабамвитой, генеральным секретарем совета национальной безопасности Республики Конго Жан-Домиником Окемба", - сообщили в Совбезе. В Санкт-Петербурге проходит международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html
африка
россия
руанда
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африка, россия, николай патрушев, руанда, в мире, республика конго
Африка, Россия, Николай Патрушев, Руанда, В мире, Республика Конго
Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из стран континента

Патрушев обсудил ситуацию в Африке с коллегами из Руанды и Конго

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил на полях международной встречи по безопасности с коллегами из ряда африканских стран ситуацию на этом континенте, а также двустороннее взаимодействие, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата СБ РФ.
"Сотрудничество в области безопасности и экономики, а также ситуация в Африке обсуждены на встречах с генеральным секретарем национальных служб разведки и безопасности Руанды Джозефом Нзабамвитой, генеральным секретарем совета национальной безопасности Республики Конго Жан-Домиником Окемба", - сообщили в Совбезе.
В Санкт-Петербурге проходит международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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АфрикаРоссияНиколай ПатрушевРуандаВ миреРеспублика Конго
 
 
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