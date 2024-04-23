https://ria.ru/20240423/aes-1941745568.html

В Польше назвали график строительства первой АЭС рискованным

В Польше назвали график строительства первой АЭС рискованным - РИА Новости, 23.04.2024

В Польше назвали график строительства первой АЭС рискованным

График строительства первой польской атомной электростанции "очень рискован" и будет изменен, сообщил на конференции во вторник уполномоченный правительства... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:45

2024-04-23T12:45

2024-04-23T12:45

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ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. График строительства первой польской атомной электростанции "очень рискован" и будет изменен, сообщил на конференции во вторник уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Мачей Бандо. "Графики, которые были разработаны ранее, были чреваты большими рисками", - сказал Бандо, уточнив, что строительство АЭС требует многочисленных разрешений и решений. "График, основанный на том, что административное решение будет вынесено в течение 30 дней, наивен", – сказал он. Уполномоченный сообщил, что новый график строительства АЭС будет представлен в конце апреля-начале мая текущего года. "В конце апреля-начале мая мы представим реальный график строительства электростанции", - заявил он. Минувшей осенью в Варшаве было подписано соглашение, в соответствии с которым первую польскую атомную электростанцию будут строить американские компании Westinghouse и Bechtel. В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт. Тем не менее, все еще ведутся переговоры по контракту на строительство и анализ экологического решения.

https://ria.ru/20240131/aes-1924638416.html

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в мире, космос - риа наука, польша, варшава, westinghouse electric