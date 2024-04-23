"Аэрофлот" вновь проведет акцию для ветеранов Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет традиционную ежегодную акцию для ветеранов, в рамках которой можно оформить бесплатный перелет, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Билеты можно оформить с 24 апреля по 12 мая 2024 года включительно. Совершить полет необходимо с 3 по 12 мая 2024 года. Бесплатным перелетом в экономическом классе обслуживания могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств, говорится в сообщении.
Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующим в акции, "Аэрофлот" предложит повышение в классе обслуживания на регистрации при наличии свободных мест. Кроме того, Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами или инвалидами Великой Отечественной войны, "Аэрофлот" предоставит бесплатный перелет в классах "Комфорт" или "Бизнес".
Полет в рамках акции можно совершить между любыми пунктами внутренней маршрутной сети "Аэрофлота" и на рейсах между городами России и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Действие акции также распространяется на рейсы под кодом SU, фактически выполняемые авиакомпанией "Россия" и авиакомпанией "Аврора", добавили в пресс-службе.