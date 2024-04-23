https://ria.ru/20240423/aeroflot-1941831594.html

"Аэрофлот" вновь проведет акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

"Аэрофлот" вновь проведет акцию для ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 23.04.2024

"Аэрофлот" вновь проведет акцию для ветеранов Великой Отечественной войны

"Аэрофлот" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет традиционную ежегодную акцию для ветеранов, в рамках которой можно оформить... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:17

2024-04-23T17:17

2024-04-23T17:17

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведет традиционную ежегодную акцию для ветеранов, в рамках которой можно оформить бесплатный перелет, сообщает пресс-служба авиакомпании. Билеты можно оформить с 24 апреля по 12 мая 2024 года включительно. Совершить полет необходимо с 3 по 12 мая 2024 года. Бесплатным перелетом в экономическом классе обслуживания могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств, говорится в сообщении. Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Всем категориям пассажиров, участвующим в акции, "Аэрофлот" предложит повышение в классе обслуживания на регистрации при наличии свободных мест. Кроме того, Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами или инвалидами Великой Отечественной войны, "Аэрофлот" предоставит бесплатный перелет в классах "Комфорт" или "Бизнес". Полет в рамках акции можно совершить между любыми пунктами внутренней маршрутной сети "Аэрофлота" и на рейсах между городами России и Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Действие акции также распространяется на рейсы под кодом SU, фактически выполняемые авиакомпанией "Россия" и авиакомпанией "Аврора", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240418/aeroflot-1940741719.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот