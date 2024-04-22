https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941579667.html

У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение

У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024

У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщило Центральное бюро погоды острова (CWB). РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:41

2024-04-22T17:41

2024-04-22T18:05

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ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщило Центральное бюро погоды острова (CWB). Подземные толчки зафиксировали в 22:11 по местному времени (17:11 мск), эпицентр располагался в 26,8 километра к юго-западу от уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 8,6 километра.Уточняется, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Это уже третье за сутки землетрясение в уезде Хуалянь. Начиная с 17:52 (12:52 мск) понедельника там произошло десять подземных толчков подряд, два из которых превысили магнитуду пять. Затем они возобновились около 18:50 (13:50 мск). Таким образом, количество афтершоков в этом районе с 3 апреля достигло 935. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. Так, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда произошло землетрясение магнитудой 7,3. Тогда погибли не менее 12 человек.

https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941539725.html

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в мире, хуалянь, тайвань