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У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024
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17:41 22.04.2024 (обновлено: 18:05 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941579667.html
У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение
У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024
У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщило Центральное бюро погоды острова (CWB). РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:41
2024-04-22T18:05
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ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщило Центральное бюро погоды острова (CWB). Подземные толчки зафиксировали в 22:11 по местному времени (17:11 мск), эпицентр располагался в 26,8 километра к юго-западу от уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 8,6 километра.Уточняется, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Это уже третье за сутки землетрясение в уезде Хуалянь. Начиная с 17:52 (12:52 мск) понедельника там произошло десять подземных толчков подряд, два из которых превысили магнитуду пять. Затем они возобновились около 18:50 (13:50 мск). Таким образом, количество афтершоков в этом районе с 3 апреля достигло 935. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. Так, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда произошло землетрясение магнитудой 7,3. Тогда погибли не менее 12 человек.
https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941539725.html
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в мире, хуалянь, тайвань
В мире, Хуалянь, Тайвань
У побережья Тайваня произошло третье за сутки землетрясение

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщило Центральное бюро погоды острова (CWB).
Подземные толчки зафиксировали в 22:11 по местному времени (17:11 мск), эпицентр располагался в 26,8 километра к юго-западу от уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 8,6 километра.
Уточняется, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Это уже третье за сутки землетрясение в уезде Хуалянь. Начиная с 17:52 (12:52 мск) понедельника там произошло десять подземных толчков подряд, два из которых превысили магнитуду пять. Затем они возобновились около 18:50 (13:50 мск). Таким образом, количество афтершоков в этом районе с 3 апреля достигло 935.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. Так, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда произошло землетрясение магнитудой 7,3. Тогда погибли не менее 12 человек.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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В миреХуаляньТайвань
 
 
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