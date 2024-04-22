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У побережья Тайваня произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024
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14:42 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941525473.html
У побережья Тайваня произошло еще одно землетрясение
У побережья Тайваня произошло еще одно землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024
У побережья Тайваня произошло еще одно землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщил китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:42
2024-04-22T14:42
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщил китайский сейсмологический центр. Сообщается, что подземные толчки произошли в 18.50 по местному времени (13.50 по мск) в уезде Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на Центральное бюро погоды Тайваня (CWB) сообщало, что после сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля, на острове до сих пор происходят афтершоки. Кроме того, в течение часа, начиная с 17.52 (12.52 по мск) понедельника в уезде Хуалянь произошли подряд 10 подземных толчков, два из которых превысили магнитуду 5. Количество афтершоков в уезде Хуалянь с 3 апреля достигло 935. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
https://ria.ru/20240418/zemletryasenie-1940715037.html
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в мире, хуалянь, тайвань
В мире, Хуалянь, Тайвань
У побережья Тайваня произошло еще одно землетрясение

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщил китайский сейсмологический центр.
Сообщается, что подземные толчки произошли в 18.50 по местному времени (13.50 по мск) в уезде Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на Центральное бюро погоды Тайваня (CWB) сообщало, что после сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля, на острове до сих пор происходят афтершоки. Кроме того, в течение часа, начиная с 17.52 (12.52 по мск) понедельника в уезде Хуалянь произошли подряд 10 подземных толчков, два из которых превысили магнитуду 5. Количество афтершоков в уезде Хуалянь с 3 апреля достигло 935.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
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В миреХуаляньТайвань
 
 
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